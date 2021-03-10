Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото

10 березня 2021 , 10:45
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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці 9 березня затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив пенсіонера. За версією слідства, зловмисник допоміг 88-річному жителю Ходорова зайти додому, а потім зарізав його.

Інцидент трапився 8 березня близько 13:00. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.

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Тіло пенсіонера знайшла його опікунка

  • Правоохоронцям надійшло повідомлення від опікунки 88-річного жителя Ходорова.
  • Жінка розповіла, що близько 9:00, прийшовши у дім до свого підопічного, вона знайшла його тіло зі слідами насильницької смерті.
  • На місце події негайно виїхали правоохоронці.
  • Медики встановили, що чоловік помер від чисельних ножових поранень та побоїв.
  • Правоохоронці з'ясували, що до вбивства пенсіонера може бути причетний 36-річний житель одного з сіл Стрийського району.
  • Тож його невдовзі затримали.
  • Поліцейські встановили, що 8 березня близько 13:00 зловмисник зустрів пенсіонера на вулиці та допоміг йому зайти у квартиру.
  • Потім між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря, завдав йому кількох ударів ножем та втік.


У Ходорові чоловік жорстоко вбив пенсіонера / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.