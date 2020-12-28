Львів дотримується карантину, – Садовий закликав святкувати Новий рік вдома
Мер Львова Андрій Садовий закликав містян залишитись у Новорічну ніч вдома. У Львові не проводитимуть гучних святкувань, бо місто дотримується карантину.
Попри пандемію коронавірусу у Львів приїхали туристи. У період новорічних та різдвяних свят місто наповнюється особливою атмосферою, але львів'янам краще залишатись вдома у Новорічну ніч й не наражати себе на небезпеку інфікування коронавірусом. Про це Садовий розповів в ефірі "Люкс FM", повідомляє 24 канал.
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У Львові дотримуються карантину
У 2021 році через пандемію коронавірусу у Львові роблять основний акцент на святкуванні Нового року вдома.
Цього року основний акцент робиться на святкування Нового року вдома, з рідними. Львів не робить якихось гучних забав, ми дотримуємось карантину. Звичайно, що в місті є гарні ілюмінації, ялинка, ярмарок, але краще все ж побути в цей час на ізоляції, адже нічого ціннішого за здоров’я немає. Цей рік особливий, тому краще у цей святковий період залишатися вдома,
– заявив Садовий.
Мер міста додав, що щороку у період новорічних та різдвяних свят у Львів приїжджає дуже багато туристів. Цей рік не став вийнятком.
"Атмосфера нашого міста – неповторна, жодне інше місто в Україні не може дати її гостям. Цю атмосферу створюють самі львів'яни, своєю привітністю і добротою. Її треба берегти й цінувати", – додав мер.
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