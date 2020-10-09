Здогадатися, про що йдеться не так і просто, а реклама в ефірі радіостанцій лише підсилила градус інтриги. "Хочеш жити красиво! Немає нічого неможливого. Катя Осадча і Юрій Горбунов знають, як це зробити. Дозволь собі більше" – йдеться у повідомленні.

Звісно, в мережі вже з’явилися різноманітні версії. Навіть відомі блогери не змогли пройти осторонь і теж підключилися до розгадки таємничого меседжу. Що це: передвиборча агітація, реклама нового телевізійного проєкту. Чи хтось використав медійні обличчя без їхнього відома?

Розвіємо чутки та заспокоїмо: Юрій Горбунов та Катя Осадча просто хочуть познайомити вас з унікальним житловим комплексом у Львові – ЖК "Щасливий PLATINUM" від компанії "НоваБудова". Як стало відомо з пресрелізу, опублікованого минулого тижня, відомі телеведучі приєдналися до рекламної кампанії преміального житла. Імените подружжя недарма стало амбасадорами ЖК "Щасливий PLATINUM": адже життя тут буде без перебільшення зірковим. Починаючи від довершеної архітектури й завершуючи вигодою інвестицій – кожен параметр цього житлового комплексу бізнес-класу дає максимум переваг. Тож "Дозволь собі більше!" якнайкраще розкриває плюси, які ви отримаєте, придбавши елітне житло в центрі міста.

Більше висоти у найвищому будинку в центрі міста. Більше шарму в спеціально спроєктованій нічній підсвітці фасаду. Більше вигоди з рівнем прибутковості у 125 відсотків, якщо купувати помешкання на початку будівництва. Більше комфорту з власною інфраструктурою, що включає супермаркет "Сільпо", консьєрж-сервіс, підземний паркінг та дитячий майданчик під охороною. Зрештою, більше розкоші життя – з VIP-терасами, які відкривають просто неймовірну панораму на центральну частину міста. ЖК "Щасливий PLATINUM" створений для того, щоб підштовхнути до мрії, надихнути унікальними можливостями, розширити власні межі та піднятися на нову висоту. Це не просто ще один житловий комплекс – це територія інсайтів, де нарешті можна видихнути на повні груди, відчути справжню свободу творчості, наважитися на те, від чого відмовлявся раніше. Зрештою, дозволити собі – більше.

Зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов разом з ЖК "Щасливий PLATINUM" закликають: якщо обирати помешкання чи заради інвестицій, чи для життя – то тільки таке, що перевершує очікування. Адже, що амбітніші цілі, то вищі досягнення. І квартира в ЖК "Щасливий PLATINUM" від компанії "НоваБудова" – це саме таке досягнення, більше за те, що просто задовольняє, а тому – здатне зробити нас по-справжньому щасливими.

Юрій Горбунов та Катя Осадча рекомендують: "Дозволь собі більше! Дозволь собі квартиру в ЖК "Щасливий PLATINUM" від компанії "НоваБудова".

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