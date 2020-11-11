У Дрогобичі, що на Львівщині, 11 листопада водій маршрутного автобуса збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході. Дитину відвезли до лікарні і там вона померла.

Смертельна ДТП трапилась близько 8:40 на вулиці Трускавецькій. Водій кермував автобусом сполученням Дрогобич – Трускавець. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також Суд не каратиме водія, який збив 9-річного хлопчика у Львові: причина Як водій на смерть збив дівчинку у Дрогобичі За кермом автобуса сполученням Дрогобич – Трускавець перебував 49-річний житель Дрогобицького району.

Саме він збив 13-річну дівчинку, яка у той час переходила дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії дитина отримала важкі травми. Медики відвезли дівчинку до лікарні.

Проте дитина все ж померла у медзакладі, незважаючи на зусилля лікарів врятувати їй життя.

Дівчинку збили на пішохідному переході / Фото поліції Львівщини Що загрожує водієві Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років. Поліцейські затримали водія автобуса. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Дівчинка померла у лікарні / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини