У Дрогобичі 15-річні злодії-рецидивісти обікрали церкву: фото
Правоохоронці 4 квітня затримали двох 15-річних жителів Дрогобича, які пограбували церкву. Попри юний вік, підлітків вже неодноразово судили за крадіжки.
Джерело:поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Неповнолітнім може загрожувати до 6 років у в'язниці.
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Підлітки залізли в церкву крізь вікно
- Правоохоронці 4 квітня отримали повідомлення від священника одного з дрогобицьких храмів.
- Він розповів, що зі скриньки для пожертв хтось вкрав гроші.
- Правоохоронці встановили, що злодії проникли у церкву крізь вікно.
- У скриньці для пожертв було близько тисячі гривень.
- Невдовзі поліцейські з'ясували, що до пограбування причетні двоє 15-річних місцевих жителів.
- Неповнолітніх раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.
- Підлітки перебували на випробувальному терміні.
15-річні хлопці обікрали церкву / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у крадіжці. Якщо провину підлітків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Підліткам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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