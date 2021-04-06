У Дрогобичі 15-річні злодії-рецидивісти обікрали церкву: фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 4 квітня затримали двох 15-річних жителів Дрогобича, які пограбували церкву. Попри юний вік, підлітків вже неодноразово судили за крадіжки.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Неповнолітнім може загрожувати до 6 років у в'язниці.
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15-річні хлопці обікрали церкву / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у крадіжці. Якщо провину підлітків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Підліткам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини