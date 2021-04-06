У Дрогобичі 15-річні злодії-рецидивісти обікрали церкву: фото

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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці 4 квітня затримали двох 15-річних жителів Дрогобича, які пограбували церкву. Попри юний вік, підлітків вже неодноразово судили за крадіжки.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Неповнолітнім може загрожувати до 6 років у в'язниці.

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Підлітки залізли в церкву крізь вікно

  • Правоохоронці 4 квітня отримали повідомлення від священника одного з дрогобицьких храмів.
  • Він розповів, що зі скриньки для пожертв хтось вкрав гроші.
  • Правоохоронці встановили, що злодії проникли у церкву крізь вікно.
  • У скриньці для пожертв було близько тисячі гривень.
  • Невдовзі поліцейські з'ясували, що до пограбування причетні двоє 15-річних місцевих жителів.
  • Неповнолітніх раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.
  • Підлітки перебували на випробувальному терміні.


15-річні хлопці обікрали церкву / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у крадіжці. Якщо провину підлітків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.


Підліткам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини