У Дрогобичі, що на Львівщині, 26 листопада трапилась нищівна пожежа – загорілась сауна. Вогонь гасили 8 надзвичайників.

Пожежа виникла близько 1:36 на вулиці Індустріальній. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання у сауні. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 1:36 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в цегляній сауні на вулиці Індустріальній.

Не гаючи ні хвилини, рятувальники вирушили на місце виклику.

Там вони побачили, що з вікон будівлі вибивався густий, чорний дим.

Надзвичайники одягнули засоби захисту органів дихання та очей й вирушили шукати джерело загоряння.

Рятувальники локалізували пожежу о 1:57, а о 2:08 – повністю загасили вогонь.



Пожежа виникла близько 1:36 / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини пожежі

Вогонь знищив дерев’яну обшивку стелі площею 50 квадратних метрів та дерев’яну обшивку стін сауни. Проте внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі залучали 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загоряння сауни.



З вікон сауни вибивався густий, чорний дим / Фото ДСНС Львівщини



Пожежу гасили 8 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини



Причини займання встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини