У Дрогобичі трапилась нищівна пожежа в сауні: фото згарища
У Дрогобичі, що на Львівщині, 26 листопада трапилась нищівна пожежа – загорілась сауна. Вогонь гасили 8 надзвичайників.
Пожежа виникла близько 1:36 на вулиці Індустріальній. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання у сауні. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 1:36 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в цегляній сауні на вулиці Індустріальній.
- Не гаючи ні хвилини, рятувальники вирушили на місце виклику.
- Там вони побачили, що з вікон будівлі вибивався густий, чорний дим.
- Надзвичайники одягнули засоби захисту органів дихання та очей й вирушили шукати джерело загоряння.
- Рятувальники локалізували пожежу о 1:57, а о 2:08 – повністю загасили вогонь.
Пожежа виникла близько 1:36 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини пожежі
Вогонь знищив дерев’яну обшивку стелі площею 50 квадратних метрів та дерев’яну обшивку стін сауни. Проте внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації пожежі залучали 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загоряння сауни.
З вікон сауни вибивався густий, чорний дим / Фото ДСНС Львівщини
Пожежу гасили 8 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини
Причини займання встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
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