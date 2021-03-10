У Дрогобичі безвісти зник таксист: його знайшли мертвим на цвинтарі – фото
Водій таксі Юрій Новосад 8 березня поїхав на роботу та зник безвісти. Автівку чоловіка знайшли на цвинтарі. Наразі правоохоронці розслідують причину смерті таксиста.
Джерело:ZAXID.NET
Чоловік працював таксистом близько 20 років. Він їздив на автівці білого кольору Peugeot Expert, 2001 року випуску, номерний знак ВС 7857 СХ.
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Таксист виїхав за викликом і не повернувся
Юрій Новосад 8 березня близько 13:00 виїхав з дому на роботу і зник. Наступного дня родичі чоловіка звернулися з заявою в поліцію. До пошуку безвісти зниклого залучили волонтерів. Станом на 10 березня зв’язок з чоловіком був відсутній.
Дружина зниклого розповіла, що її чоловік був досвідченим таксистом. Він працював у цій сфері близько 20 років. У 1990 роках Новосад був депутатом Дрогобицької міськради першого і другого демократичних скликань. Рідні таксиста не розуміли, що з ним могло трапитись. Вони припускали, що на таксиста напали та пограбували.
Йому подзвонив якийсь замовник, чи він з кимось зідзвонився і поїхав. Вже говорили, що о 17:00 до нього телефонували, бо він мав кудись їхати – з ним уже не було зв’язку. Я йому зателефонувала о 19:00 вечора – не було зв’язку і почала турбуватися,
– розповіла дружина.
Чоловіка знайшли мертвим
Автівку зниклого 10 березня знайшли інші таксисти на центральному міському цвинтарі в Дрогобичі. Чоловіки повідомили про це родичів.
У поліції Львівщини підтвердили цю інформацію. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Поки невідомо, чому саме помер таксист.
У Дрогобичі зниклого таксиста знайшли мертвим / Фото ZAXID.NET
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