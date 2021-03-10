У Дрогобичі безвісти зник таксист: його знайшли мертвим на цвинтарі – фото

Водій таксі Юрій Новосад 8 березня поїхав на роботу та зник безвісти. Автівку чоловіка знайшли на цвинтарі. Наразі правоохоронці розслідують причину смерті таксиста.

Чоловік працював таксистом близько 20 років. Він їздив на автівці білого кольору Peugeot Expert, 2001 року випуску, номерний знак ВС 7857 СХ.

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Таксист виїхав за викликом і не повернувся

Юрій Новосад 8 березня близько 13:00 виїхав з дому на роботу і зник. Наступного дня родичі чоловіка звернулися з заявою в поліцію. До пошуку безвісти зниклого залучили волонтерів. Станом на 10 березня зв’язок з чоловіком був відсутній.

Дружина зниклого розповіла, що її чоловік був досвідченим таксистом. Він працював у цій сфері близько 20 років. У 1990 роках Новосад був депутатом Дрогобицької міськради першого і другого демократичних скликань. Рідні таксиста не розуміли, що з ним могло трапитись. Вони припускали, що на таксиста напали та пограбували.

Йому подзвонив якийсь замовник, чи він з кимось зідзвонився і поїхав. Вже говорили, що о 17:00 до нього телефонували, бо він мав кудись їхати – з ним уже не було зв’язку. Я йому зателефонувала о 19:00 вечора – не було зв’язку і почала турбуватися,

– розповіла дружина.

Чоловіка знайшли мертвим

Автівку зниклого 10 березня знайшли інші таксисти на центральному міському цвинтарі в Дрогобичі. Чоловіки повідомили про це родичів.

У поліції Львівщини підтвердили цю інформацію. На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Поки невідомо, чому саме помер таксист.



У Дрогобичі зниклого таксиста знайшли мертвим / Фото ZAXID.NET