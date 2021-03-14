У Дрогобичі 9 березня про зникнення 54-річного сина повідомила його 75-річна мати. Чоловіка одразу оголосили у розшук. Вже через 2 дні його тіло знайшли у місті у саморобному наметі.

На тілі загиблого визнали ознаки насилля. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

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Чоловіка пограбували та вбили

Вже незабаром правоохоронцям вдалось затримати 2 підозрюваних, які, ймовірно, пограбували та убили дрогобичанина. Затриманим 41 та 57 років, родом вони з Закарпаття, проте тимчасово мешкали у Дрогобичі. Їм вже повідомили про підозру.

Затриманим уже повідомили про підозру

Згідно з результатами розслідування, загиблого хотіли пограбувати та завдали ударів по голові, від чого той і помер.

Зверніть увагу! 41-річного затриманого підозрюють в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років. Його спільника звинувачують у грабежі, за що він може опинитись за ґратами від 4 до 6 років.

Досудове розслідування у справі триває. Далі суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід.