На Львівщині безвісти зниклого чоловіка знайшли вбитим: у справі є підозрювані

Джерело:Поліція Львівської області
У Дрогобичі 9 березня про зникнення 54-річного сина повідомила його 75-річна мати. Чоловіка одразу оголосили у розшук. Вже через 2 дні його тіло знайшли у місті у саморобному наметі.
На тілі загиблого визнали ознаки насилля. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
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Вже незабаром правоохоронцям вдалось затримати 2 підозрюваних, які, ймовірно, пограбували та убили дрогобичанина. Затриманим 41 та 57 років, родом вони з Закарпаття, проте тимчасово мешкали у Дрогобичі. Їм вже повідомили про підозру.
Згідно з результатами розслідування, загиблого хотіли пограбувати та завдали ударів по голові, від чого той і помер.Зверніть увагу! 41-річного затриманого підозрюють в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років. Його спільника звинувачують у грабежі, за що він може опинитись за ґратами від 4 до 6 років.
Досудове розслідування у справі триває. Далі суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід.