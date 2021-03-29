У Дрогобичі чоловік підпалив будинок під час сварки з жінкою: фото згарища
На Львівщині 27 березня трапилась нищівна пожежа у будинку, внаслідок якої він майже повністю згорів. Правоохоронці встановили, що будинок підпалив 55-річний дрогобичанин після сварки зі співмешканкою.
Джерело:поліція Львівщини
Пожежа виникла близько 20:30. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Дрогобичанин підпалив будинок, у якому жив
- Близько 20:30 27 березня дрогобицьким правоохоронцям надійшло повідомлення про пожежу.
- На місце виклику негайно виїхали слідчі, криміналісти та співробітники інших служб поліції.
- Внаслідок пожежі вогонь майже повністю знищив будинок.
- Правоохоронці встановили, що причиною займання міг бути підпал.
- Слідчі з'ясували, що будинок підпалив 55-річний чоловік, який мешкав тут разом зі своєю 34-річною співмешканкою.
- Ввечері між ними виник конфлікт, під час якого чоловік взяв 5-літрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив.
- На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – чоловік та жінка встигли вибігти з помешкання.
Чоловік підпалив будинок після сварки зі співмешканкою / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному знищенні або пошкодженні майна". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 10 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.
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