На Львівщині 27 березня трапилась нищівна пожежа у будинку, внаслідок якої він майже повністю згорів. Правоохоронці встановили, що будинок підпалив 55-річний дрогобичанин після сварки зі співмешканкою.

Пожежа виникла близько 20:30. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. До теми Нищівна пожежа у Львові: евакуювали 15 людей – фото Дрогобичанин підпалив будинок, у якому жив Близько 20:30 27 березня дрогобицьким правоохоронцям надійшло повідомлення про пожежу.

На місце виклику негайно виїхали слідчі, криміналісти та співробітники інших служб поліції.

Внаслідок пожежі вогонь майже повністю знищив будинок.

Правоохоронці встановили, що причиною займання міг бути підпал.

Слідчі з'ясували, що будинок підпалив 55-річний чоловік, який мешкав тут разом зі своєю 34-річною співмешканкою.

Ввечері між ними виник конфлікт, під час якого чоловік взяв 5-літрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – чоловік та жінка встигли вибігти з помешкання.

Чоловік підпалив будинок після сварки зі співмешканкою / Фото поліції Львівщини Чоловікові загрожує в'язниця Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному знищенні або пошкодженні майна". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 10 років за ґратами. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.