У Дрогобичі чоловік підпалив будинок під час сварки з жінкою: фото згарища

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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 27 березня трапилась нищівна пожежа у будинку, внаслідок якої він майже повністю згорів. Правоохоронці встановили, що будинок підпалив 55-річний дрогобичанин після сварки зі співмешканкою.

Пожежа виникла близько 20:30. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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Дрогобичанин підпалив будинок, у якому жив

  • Близько 20:30 27 березня дрогобицьким правоохоронцям надійшло повідомлення про пожежу.
  • На місце виклику негайно виїхали слідчі, криміналісти та співробітники інших служб поліції.
  • Внаслідок пожежі вогонь майже повністю знищив будинок.
  • Правоохоронці встановили, що причиною займання міг бути підпал.
  • Слідчі з'ясували, що будинок підпалив 55-річний чоловік, який мешкав тут разом зі своєю 34-річною співмешканкою.
  • Ввечері між ними виник конфлікт, під час якого чоловік взяв 5-літрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив.
  • На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – чоловік та жінка встигли вибігти з помешкання.


Чоловік підпалив будинок після сварки зі співмешканкою / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному знищенні або пошкодженні майна". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 10 років за ґратами.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.