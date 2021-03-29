У Дрогобичі чоловік підпалив будинок під час сварки з жінкою: фото згарища

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 27 березня трапилась нищівна пожежа у будинку, внаслідок якої він майже повністю згорів. Правоохоронці встановили, що будинок підпалив 55-річний дрогобичанин після сварки зі співмешканкою.
Пожежа виникла близько 20:30. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
До теми Нищівна пожежа у Львові: евакуювали 15 людей – фото
Чоловік підпалив будинок після сварки зі співмешканкою / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному знищенні або пошкодженні майна". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 10 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.