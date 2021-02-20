У Дрогобичі в чоловіка біля під'їзду граната вибухнула в руках: відео
У Дрогобичі на Львівщині ввечері 20 лютого біля одного з під'їздів на вулиці Стрийській стався вибух. За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, один із чоловіків дістав гранату, і та вибухнула в нього руках.
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
У результаті загинув як сам винуватець інциденту, так і його товариш. Останній прийшов на зустріч із жінкою. Обидва чоловіки нещодавно разом повернулися із заробітків із Польщі.
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Що ще відомо про наслідки інциденту
- Також постраждала жінка.
- Вона зараз перебуває у лікарні.
- Медики констатували множинні осколкові поранення в неї.
Крім того, Геращенко оприлюднив відео вибуху.
Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя,
– підкреслив він.
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Інша важлива інформація від заступника міністра
- У 2020 році Нацполіція вилучила у громадян 4 400 ручних гранат і 259 гранатометів.
- Переважно ця зброя походить із зони Операції Об'єднаних сил.
- За словами Геращенка, на жаль, багато хто з українських військовослужбовців, грубо порушуючи закон, краде, вивозить і продає небезпечну зброю. Опісля її використовують у побутових сварках, для скоєння злочинів або просто для розваг.
- Ціна на гранати на "чорному ринку" зброї – від 500 то 1 500 гривень.
Як на це реагують у МВС і На поліції
МВС і Національна поліція виступають категорично проти будь якого послаблення контролю за обігом зброї.
Ми – категорично проти будь-яких законодавчих ініціатив, які ставлять собі за мету дозволити вільний обіг короткоствольної зброї, яку можна носити приховано на такі "дружні" зустрічі, яка годину тому сталась у Дрогобичі, та закінчилась загибеллю двох людей,
– наголосив Геращенко.
Також заступник очільника МВС закликав українців повідомляти правоохоронців про випадки, коли хтось із знайомих хизується, що в нього є бойова граната, вибухівка або інша не законна зброя
"Так Ви зможете зберегти життя інших людей, своє життя і, зокрема, життя тих, хто незаконно користується цією зброєю", – підкреслив він.
Звернувся Геращенко і до керівництва Збройних сил. Він попросив їх навести лад із обліком і збереженням зброї в у військових частинах. Передусім це стосується бойових гранат.
"Тому що жахлива загибель цих 2 чоловіків в Дрогобичі - це результат бардаку в Ваших частинах, з яких скоріш за все і вкрали цю гранату. Зброя – потрібна для супротиву російській Агресії, а не для того, щоб українці вбивали один одного", – констатував заступник міністра внутрішніх справ.
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Головне про вибух у Дрогобичі
- Інцидент трапився приблизно о 19:05.
- Після того, як мешканці будинку почули вибух, біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків. Загиблим – приблизно 37 і 40 років.
- Особу потерпілої жінки з'ясовують правоохоронці.
- За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Справу порушили за статтею про умисне вбивство.
- На місці працювали оперативники, криміналісти та вибухотехніки. Керував усім очільник головного управління Олександром Шляховський.
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