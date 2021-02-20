У Дрогобичі в чоловіка біля під'їзду граната вибухнула в руках: відео

У Дрогобичі на Львівщині ввечері 20 лютого біля одного з під'їздів на вулиці Стрийській стався вибух. За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, один із чоловіків дістав гранату, і та вибухнула в нього руках.

У результаті загинув як сам винуватець інциденту, так і його товариш. Останній прийшов на зустріч із жінкою. Обидва чоловіки нещодавно разом повернулися із заробітків із Польщі.

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Також постраждала жінка.

Вона зараз перебуває у лікарні.

Медики констатували множинні осколкові поранення в неї.

Крім того, Геращенко оприлюднив відео вибуху.

Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя,

– підкреслив він.

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Інша важлива інформація від заступника міністра

У 2020 році Нацполіція вилучила у громадян 4 400 ручних гранат і 259 гранатометів.

Переважно ця зброя походить із зони Операції Об'єднаних сил.

За словами Геращенка, на жаль , багато хто з українських військовослужбовців, грубо порушуючи закон, краде, вивозить і продає небезпечну зброю . Опісля її використовують у побутових сварках, для скоєння злочинів або просто для розваг.

. Опісля її використовують у побутових сварках, для скоєння злочинів або просто для розваг. Ціна на гранати на "чорному ринку" зброї – від 500 то 1 500 гривень.

Як на це реагують у МВС і На поліції

МВС і Національна поліція виступають категорично проти будь якого послаблення контролю за обігом зброї.

Ми – категорично проти будь-яких законодавчих ініціатив, які ставлять собі за мету дозволити вільний обіг короткоствольної зброї, яку можна носити приховано на такі "дружні" зустрічі, яка годину тому сталась у Дрогобичі, та закінчилась загибеллю двох людей,

– наголосив Геращенко.

Також заступник очільника МВС закликав українців повідомляти правоохоронців про випадки, коли хтось із знайомих хизується, що в нього є бойова граната, вибухівка або інша не законна зброя

"Так Ви зможете зберегти життя інших людей, своє життя і, зокрема, життя тих, хто незаконно користується цією зброєю", – підкреслив він.

Звернувся Геращенко і до керівництва Збройних сил. Він попросив їх навести лад із обліком і збереженням зброї в у військових частинах. Передусім це стосується бойових гранат.

"Тому що жахлива загибель цих 2 чоловіків в Дрогобичі - це результат бардаку в Ваших частинах, з яких скоріш за все і вкрали цю гранату. Зброя – потрібна для супротиву російській Агресії, а не для того, щоб українці вбивали один одного", – констатував заступник міністра внутрішніх справ.

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