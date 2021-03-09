Правоохоронці 5 березня затримали на хабарі посадовця Дрогобицької міськради. Він вимагав 3 тисячі доларів у підприємця, який хотів облаштувати у квартирі магазин.

Посадовця затримали після отримання частини хабаря. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. До теми Взяв 365 тисяч гривень "відкату": чиновник ЛОДА вийшов з-під варти під заставу Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря Правоохоронці викрили на хабарі архітектора комунального підприємства Дрогобицької міської ради.

Як встановили правоохоронці, посадовець, 27-річний житель Дрогобича, вимагав у підприємця 3 тисячі доларів хабаря.

За ці гроші він обіцяв посприяти у видачі технічних документів щодо зміни цільового призначення житлової квартири на приміщення магазину.

Також посадовець обіцяв видати новий техпаспорт та внести відомості до Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Правоохоронці затримали зловмисника 5 березня під час одержання ним частини хабаря – 900 доларів.

Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото поліції Львівщини Посадовцеві повідомили про підозру Слідчі повідомили чиновнику про підозру в "зловживанні впливом". Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Чиновника затримали після отримання частини хабаря / Фото поліції Львівщини

Посадовцеві повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини

Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини