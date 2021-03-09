У Дрогобичі на хабарі затримали посадовця міськради: фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 5 березня затримали на хабарі посадовця Дрогобицької міськради. Він вимагав 3 тисячі доларів у підприємця, який хотів облаштувати у квартирі магазин.
Посадовця затримали після отримання частини хабаря. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили чиновнику про підозру в "зловживанні впливом". Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Чиновника затримали після отримання частини хабаря / Фото поліції Львівщини
Посадовцеві повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини