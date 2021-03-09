У Дрогобичі на хабарі затримали посадовця міськради: фото

9 березня 2021 , 12:20
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Джерело:

поліція Львівщини

Правоохоронці 5 березня затримали на хабарі посадовця Дрогобицької міськради. Він вимагав 3 тисячі доларів у підприємця, який хотів облаштувати у квартирі магазин.

Посадовця затримали після отримання частини хабаря. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря

  • Правоохоронці викрили на хабарі архітектора комунального підприємства Дрогобицької міської ради.
  • Як встановили правоохоронці, посадовець, 27-річний житель Дрогобича, вимагав у підприємця 3 тисячі доларів хабаря.
  • За ці гроші він обіцяв посприяти у видачі технічних документів щодо зміни цільового призначення житлової квартири на приміщення магазину.
  • Також посадовець обіцяв видати новий техпаспорт та внести відомості до Реєстру прав власності на нерухоме майно.
  • Правоохоронці затримали зловмисника 5 березня під час одержання ним частини хабаря – 900 доларів.


Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото поліції Львівщини

Посадовцеві повідомили про підозру

Слідчі повідомили чиновнику про підозру в "зловживанні впливом". Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Чиновника затримали після отримання частини хабаря / Фото поліції Львівщини


Посадовцеві повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини


Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини