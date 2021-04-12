У Дрогобичі під час руху загорівся автобус: у салоні були пасажири – фото
Автобус "ПАЗ" сполученням "Дрогобич – Рихтичі" 12 квітня загорівся просто під час руху. В салоні перебували 6 людей. Внаслідок пожежі автобус згорів вщент.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась на вулиці Пилипа Орлика. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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Автобус загорівся під час руху
- Близько 16:40 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пилипа Орлика.
- Там під час руху загорівся рейсовий автобус "ПАЗ" сполученням "Дрогобич – Рихтичі".
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- На момент прибуття вогнеборців вогонь швидко поширився та охопив увесь автобус.
- Не гаючи часу, рятувальники почали гасити полум'я.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 16:49, а вже о 16:55 – її повністю загасили.
- До ліквідації займання залучили 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.
Автобус згорів повністю / Фото ДСНС Львівщини
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Водій автобуса отримав опіки
Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та салон автобуса. У момент виникнення пожежі у салоні перебували 6 людей – водій та 5 пасажирів. Усі вони самостійно вийшли з автобуса до прибуття надзвичайників.
На щастя, пасажири не постраждали. Проте 49-річний водій отримав опіки правої руки першого ступеня важкості. Його госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.
Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Водій автобуса отримав опіки / Фото ДСНС Львівщини
Обставини виникнення пожежі встановлює поліція / Фото ДСНС Львівщини
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