У Дрогобичі під час руху загорівся автобус: у салоні були пасажири – фото

Автобус "ПАЗ" сполученням "Дрогобич – Рихтичі" 12 квітня загорівся просто під час руху. В салоні перебували 6 людей. Внаслідок пожежі автобус згорів вщент.

Пожежа трапилась на вулиці Пилипа Орлика. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Автобус загорівся під час руху

Близько 16:40 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пилипа Орлика.

Там під час руху загорівся рейсовий автобус "ПАЗ" сполученням "Дрогобич – Рихтичі".

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

На момент прибуття вогнеборців вогонь швидко поширився та охопив увесь автобус.

Не гаючи часу, рятувальники почали гасити полум'я.

Надзвичайники локалізували пожежу о 16:49, а вже о 16:55 – її повністю загасили.

До ліквідації займання залучили 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.



Автобус згорів повністю / Фото ДСНС Львівщини

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Водій автобуса отримав опіки

Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та салон автобуса. У момент виникнення пожежі у салоні перебували 6 людей – водій та 5 пасажирів. Усі вони самостійно вийшли з автобуса до прибуття надзвичайників.

На щастя, пасажири не постраждали. Проте 49-річний водій отримав опіки правої руки першого ступеня важкості. Його госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.



Водій автобуса отримав опіки / Фото ДСНС Львівщини



Обставини виникнення пожежі встановлює поліція / Фото ДСНС Львівщини