У Дрогобичі 24 лютого у подвір'ї багатоповерхівки перехожі знайшли закривавлене тіло чоловіка. Правоохоронці протягом 3 годин розшукали та затримали ймовірного вбивцю.

Інцидент трапився близько 22:15. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як знайшли ймовірного вбивцю

Близько 22:15 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у подвір'ї одного з багатоквартирних будинків на вулиці Шевченка знайшли закривавлене тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхали слідчі, криміналісти, оперативники управління карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний житель Дрогобича, який мешкав неподалік.

На його шиї та спині виявили ножові поранення.

Протягом 3 годин правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний 26-річний дрогобичанин.

Він завдав загиблому кількох ударів ножем під час конфлікту.



Інцидент трапився близько 22:15/ Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини скоєння злочину.



На тілі загиблого виявили ножові поранення / Фото поліції Львівщини



Зловмисника затримали протягом 3 годин / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини