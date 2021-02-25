У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото

25 лютого 2021 , 10:36
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Джерело:

поліція Львівщини

У Дрогобичі 24 лютого у подвір'ї багатоповерхівки перехожі знайшли закривавлене тіло чоловіка. Правоохоронці протягом 3 годин розшукали та затримали ймовірного вбивцю.

Інцидент трапився близько 22:15. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як знайшли ймовірного вбивцю

  • Близько 22:15 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у подвір'ї одного з багатоквартирних будинків на вулиці Шевченка знайшли закривавлене тіло чоловіка без ознак життя.
  • На місце події негайно виїхали слідчі, криміналісти, оперативники управління карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний житель Дрогобича, який мешкав неподалік.
  • На його шиї та спині виявили ножові поранення.
  • Протягом 3 годин правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний 26-річний дрогобичанин.
  • Він завдав загиблому кількох ударів ножем під час конфлікту.


Інцидент трапився близько 22:15/ Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини скоєння злочину.


На тілі загиблого виявили ножові поранення / Фото поліції Львівщини


Зловмисника затримали протягом 3 годин / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини