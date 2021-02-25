У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Дрогобичі 24 лютого у подвір'ї багатоповерхівки перехожі знайшли закривавлене тіло чоловіка. Правоохоронці протягом 3 годин розшукали та затримали ймовірного вбивцю.
Інцидент трапився близько 22:15. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Інцидент трапився близько 22:15/ Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини скоєння злочину.
На тілі загиблого виявили ножові поранення / Фото поліції Львівщини
Зловмисника затримали протягом 3 годин / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини