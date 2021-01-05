У Дрогобичі правоохоронці затримали чоловіка на спробі підкупу керівника слідчого відділу поліції. Чоловік, якого підозрюють у скоєнні квартирних крадіжок, намагався дати 10 тисяч гривень хабаря за залишення для нього запобіжного заходу без змін.

Суд обрав для зловмисника, який грабував квартири, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте тепер чоловіка судитимуть ще й за спробу дати хабар. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як чоловік намагався дати хабар

Правоохоронці затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрювали у скоєнні квартирних крадіжок.

Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Проте запобіжний захід не завадив зловмиснику обікрасти ще одну квартиру.

Невдовзі чоловік звернувся до начальника слідчого відділу.

Він запропонував правоохоронцю 10 тисяч гривень за залишення без змін попереднього запобіжного заходу.

Керівник слідчого відділу одразу рапортував про корупційну пропозицію.

Так, під час передачі обіцяної суми посадовцю поліції зловмисника затримали.



Зловмисник намагався дати правоохоронцеві 10 тисяч гривень хабаря / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмиснику

Невдовзі правоохоронці повідомлять чоловікові про підозру в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.



Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами / Фото Нацполіції



Невдовзі суд обере для зловмисника запобіжний захід / Фото Нацполіції