У Дрогобичі затримали чоловіка на спробі підкупу керівника слідчого відділу: фото
У Дрогобичі правоохоронці затримали чоловіка на спробі підкупу керівника слідчого відділу поліції. Чоловік, якого підозрюють у скоєнні квартирних крадіжок, намагався дати 10 тисяч гривень хабаря за залишення для нього запобіжного заходу без змін.
Суд обрав для зловмисника, який грабував квартири, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте тепер чоловіка судитимуть ще й за спробу дати хабар. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Як чоловік намагався дати хабар
- Правоохоронці затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрювали у скоєнні квартирних крадіжок.
- Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.
- Проте запобіжний захід не завадив зловмиснику обікрасти ще одну квартиру.
- Невдовзі чоловік звернувся до начальника слідчого відділу.
- Він запропонував правоохоронцю 10 тисяч гривень за залишення без змін попереднього запобіжного заходу.
- Керівник слідчого відділу одразу рапортував про корупційну пропозицію.
- Так, під час передачі обіцяної суми посадовцю поліції зловмисника затримали.
Зловмисник намагався дати правоохоронцеві 10 тисяч гривень хабаря / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмиснику
Невдовзі правоохоронці повідомлять чоловікові про підозру в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.
Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами / Фото Нацполіції
Невдовзі суд обере для зловмисника запобіжний захід / Фото Нацполіції
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