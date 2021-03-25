У Дрогобичі 24 березня надзвичайники допомогли собаці. Пес впав у каналізаційний колодязь й потрапив у пастку.

Інцидент трапився близько 15:06 на вулиці Іллі Рєпіна. Собака впав у колодязь на території закинутого асфальтного заводу. Цікаво Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево Внаслідок події пес не постраждав Близько 15:06 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на території закинутого асфальтного заводу собака впав в каналізаційний колодязь.

Пес не міг самостійно врятуватись, тож до місця події вирушили надзвичайники.

Вони з'ясували, що в ДСНС зателефонував небайдужий місцевий житель.

Він, проходячи повз, почув жалісливе скавуління пса.

Проте чоловік би не зміг самотужки витягти собаку. Тож йому довелось викликати надзвичайників.

Рятувальники за допомогою мотузки, пожежного рукава та штурмової драбини витягли тварину на поверхню.

Надзвичайники відпустили на волю звільненого з полону собаку.

Внаслідок події пес не постраждав.

Пес впав у каналізаційний колодязь / Фото ДСНС Львівщини

Надзвичайники врятували собаку / Фото ДСНС Львівщини

Пес не потребував ветеринарної допомоги / Фото ДСНС Львівщини

Собаку відпустили на волю / Фото ДСНС Львівщини