Дрогобицькі надзвичайники врятували собаку, який впав у колодязь: фото
У Дрогобичі рятувальники витягли собаку з колодязя / ДСНС Львівщини
У Дрогобичі 24 березня надзвичайники допомогли собаці. Пес впав у каналізаційний колодязь й потрапив у пастку.
Джерело:ДСНС Львівщини
Інцидент трапився близько 15:06 на вулиці Іллі Рєпіна. Собака впав у колодязь на території закинутого асфальтного заводу.
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Внаслідок події пес не постраждав
- Близько 15:06 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на території закинутого асфальтного заводу собака впав в каналізаційний колодязь.
- Пес не міг самостійно врятуватись, тож до місця події вирушили надзвичайники.
- Вони з'ясували, що в ДСНС зателефонував небайдужий місцевий житель.
- Він, проходячи повз, почув жалісливе скавуління пса.
- Проте чоловік би не зміг самотужки витягти собаку. Тож йому довелось викликати надзвичайників.
- Рятувальники за допомогою мотузки, пожежного рукава та штурмової драбини витягли тварину на поверхню.
- Надзвичайники відпустили на волю звільненого з полону собаку.
- Внаслідок події пес не постраждав.
Пес впав у каналізаційний колодязь / Фото ДСНС Львівщини
Надзвичайники врятували собаку / Фото ДСНС Львівщини
Пес не потребував ветеринарної допомоги / Фото ДСНС Львівщини
Собаку відпустили на волю / Фото ДСНС Львівщини
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