Дрогобицькі надзвичайники врятували собаку, який впав у колодязь: фото

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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Дрогобичі 24 березня надзвичайники допомогли собаці. Пес впав у каналізаційний колодязь й потрапив у пастку.

Інцидент трапився близько 15:06 на вулиці Іллі Рєпіна. Собака впав у колодязь на території закинутого асфальтного заводу.

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Внаслідок події пес не постраждав

  • Близько 15:06 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на території закинутого асфальтного заводу собака впав в каналізаційний колодязь.
  • Пес не міг самостійно врятуватись, тож до місця події вирушили надзвичайники.
  • Вони з'ясували, що в ДСНС зателефонував небайдужий місцевий житель.
  • Він, проходячи повз, почув жалісливе скавуління пса.
  • Проте чоловік би не зміг самотужки витягти собаку. Тож йому довелось викликати надзвичайників.
  • Рятувальники за допомогою мотузки, пожежного рукава та штурмової драбини витягли тварину на поверхню.
  • Надзвичайники відпустили на волю звільненого з полону собаку.
  • Внаслідок події пес не постраждав.


Пес впав у каналізаційний колодязь / Фото ДСНС Львівщини


Надзвичайники врятували собаку / Фото ДСНС Львівщини


Пес не потребував ветеринарної допомоги / Фото ДСНС Львівщини


Собаку відпустили на волю / Фото ДСНС Львівщини