Кандидати на посаду міського голови Львова Андрій Садовий і Олег Синютка поділилися своїм баченням вирішення проблеми з транспортом. Обидва пройшли до другого туру виборів мера, який відбудеться 22 листопада.

Вирішення транспортного колапсу у Львові: рецепт від Синютки

Синютка оприлюднив 10 пунктів щодо вирішення проблеми з транспортом у Львові. Про це кандидат на посаду львівського міського голови сказав у коментарі відомому блогеру Дімі Малєєву.

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Про що, зокрема, мовиться

Паркувальні місця. Тобто, потрібно заховати машини під землю. Без цього Львів не обійдеться, оскільки це пройшли всі міста.

Будівництво нових доріг в обхід центральної частини Львова. Ці дороги мають сполучувати львівські мікрорайони не радіально, а хордово.

Налагодження роботи громадського транспорту. Мовиться, зокрема, і про запровадження електронного квитка.

Треба віддати пріоритет електротранспорту, "тому що це надзвичайно важливо".

Перепланування міста таким чином, щоб точки притягання людей були не тільки в центрі, а в мікрорайонах (головна річ). Синютка пояснив, що сьогодні всі їдуть до мерії та інших адмінбудівель, а всі вони розміщуються в центрі. Тому відбувається колапс.

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Які варіанти пропонує Садовий

Чинний мер Львова в інтерв’ю Малєєву, підкреслив, що він робить акцент на модернізації вулиць. Адже це перш за все комфорт для жителів Львова: і хідник нормальний, і велодоріжка, і рівна дорога. А з точки зору безпеки, ще й мережі, які змінюють під час ремонту. Садовий наголосив, що 70% таких робіт – це власне заміна мереж.

Крім того, ремонти доріг одразу збільшують пропускну здатність, а створення нових розв’язок надасть можливість людям не заїжджати до центру, коли вони з одного кінця міста їдуть в інший.

Також він дбатиме про громадський транспорт. Зокрема, сьогодні Львів має понад 310 нових автобусів. А упродовж наступних двох років сюди зайде 460 одиниць нового громадського транспорту. Також можна стверджувати про повне оновлення парку тролейбусів і трамваїв.

У 2006 році Львів не мав жодного комунального автобусу. До мене порізали всі автобуси та продали всі автостанції. Бо була яка фантазія – приватний бізнес все зробить. Але приватний бізнес не возитиме людей безоплатно. Тому ми почали розбудовувати нашу структуру з нуля",

– зазначив Садовий.

На цьому тлі він підкреслив, що в найближчому майбутньому буде набагато вигідніше їхати електротранспортом, ніж стояти в корку на своїй машині. За його словами, люди повинні пересісти, і таку практику вже можна побачити в багатьох європейських міста, зокрема Празі та Відні.

Водночас Садовий на посаді міського голови й надалі дбатиме про запровадження електронного квитка. Такий крок, каже він, знімить із львів’ян навантаження, передусім щодо оплати готівкою.

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Ще одна річ – це трамвайне сполучення. Чинний мер таким чином хоче з'єднати між собою дві частини міста

Це важливі речі. Над цим працює велика команда урбаністів і транспортників. І ми це робимо за аналогією, як це робиться в найкращих містах світу. Це достатньо великі кошти, але ми маємо підтримку і Європейського банку. Навіть міські облігації ми номінуємо та випускаємо під найменший відсоток,

– констатував Садовий.