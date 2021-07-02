Віз п'яних дорослих: 11-річний хлопчик за кермом BMW розбився біля Львова – фото

У селі Рясне-Руське, що на Львівщині, вночі 1 липня сталася жахлива ДТП – 11-річний хлопчик-водій злетів у кювет. Від отриманих травм дитина загинула. Водночас 2 п'яних дорослих, які були з ним у салоні, отримали травми.

Смертельна аварія за участю дитини сталася 1 липня, приблизно опівночі у селі Рясне-Руське Львівського району.

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У ДТП загинув хлопчик-водій

За інформацією правоохоронців, 11-річний житель Львова, який був за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням. У результаті машина з'їхала з проїзної частини у кювет.

Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.



Біля Львова сталася смертельна ДТП з 11-річним водієм / Поліція Львівщини

У салоні були п'яні дорослі

Окрім дитини, у салоні автівки перебували 2 жителі села Рясне-Руська – 35-річний батько хлопчика та 23-річний власник машини. Обидва були у нетверезому стані. Поліцейські попередньо встановили, що керувати автомобілем дитині дозволив батько.

П'яні дорослі отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували у лікарню.

Поліція розпочала провадження

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.



11-річний хлопчик-водій загинув / Поліція Львівщини