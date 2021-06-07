Трагедія сталась на автошляху Львів – Самбір – Ужгород між селом Бабина та Самбором. За кермом мікроавтобуса перебував 18-річний місцевий житель.

Нещодавно У Львові під час руху загорівся трамвай: відео

Четверо осіб перебувають у лікарні

Водій Volkswagen Transporter потрапив до лікарні. Також госпіталізували 3 його пасажирів, віком - 17, 18 та 28 років.

Поліція вивчає усі обставини ДТП

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі поліція вивчає усі обставини моторошної автотрощі.

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На Львівщині розбився мотоцикліст

Зазначимо, що лише 3 червня на Львівщині сталась смертельна аварія. В одному із сіл поблизу Львова місцевий житель на мотоциклі вилетів з дороги та врізався у стовп. Він загинув.