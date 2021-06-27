Це сталося 27 червня близько 10.00 на автодорозі Львів – Рогатин – Івано-Франківськ – Мукачево. Життя 2 пасажирів врятувати не вдалося.

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Що відомо про жертв та постраждалих

За кермом автомобіля перебувала 41-річна жителька міста Золочів, вона у лікарні.

Постраждали також 11-річна дівчинка та 2 пасажирки, віком 60 та 65 років.

Інші пасажири, 70-річний чоловік та 67-річна жінка, отримали травми, несумісні з життям.

Як уточнили в ДСНС, одну із потерпілих затиснуло деформованими деталями кузова. Рятувальники деблокували її з авто та передали медикам.



Автомобіль Ford перекинувся / Фото ДСНС

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації.

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