На Львівщині, на автодорозі Миколаїв – Жидачів – Калуш, 21 листопада зіткнулися 2 автомобілі. У результаті ДТП постраждали 4 дитини, наймолодшій – всього 2 роки.

ДТП та Львівщині: що відомо про постраждалих

Аварія трапилася 21 листопада, приблизно о 9.30 на автодорозі Миколаїв – Жидачів – Калуш в одному з сіл Миколаївського району. Про це повідомили у фейсбуці поліції Львівщини.

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Зіткнулись 2 автомобілі – Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 48-річний житель Нового Роздолу, та ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного жителя того ж міста.

Внаслідок ДТП травми отримали пасажири Daewoo віком 2, 10, 11 та 14 років.

Що загрожує винуватцеві аварії

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 3 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом терміном до 3 років або без нього.

Зверніть увагу! Від початку 2020 року і до 31 жовтня в Україні трапилися 135 626 ДТП. Найчастіше аварії стаються на дорогах Києва, а також Одеської, Дніпропетровської та Київської областей.



На Львівщині трапилася ДТП з багатьма постраждалими / Пресслужба поліції Львівщини



Травми отримали 4 дитини / Пресслужба поліції Львівщини