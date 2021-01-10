На Львівщині, біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія" зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106 та Opel Astra. У результаті ДТП 1 людина загинула, ще 4 – отримали травми різної складності.

Деталі ДТП на Львівщині

Аварія трапилася на південному об'їзді Львова ввечері 9 січня. Про це у фейсбуці повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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Поблизу бази відпочинку "Львівська Швейцарія" зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був житель села Великосілки Кам'янка-Бузького району, та Opel Astra під керуванням жителя Львова.

Є жертва та кілька постраждалих

У результаті ДТП пасажирка ВАЗ-2106 від отриманих травм загинула на місці аварії. Ще 4 людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів Львова.

Наразі поліцейські встановлюють причини аварії.

Зверніть увагу! У Львові 5 січня водій позашляховика Mitsubishi Outlander збив жінку. Львів'янка отримала важкі травми, внаслідок яких загинула у кареті швидкої.

ДТП сталася біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія": дивіться карту