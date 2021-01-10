Під Львовом зіткнулися 2 автівки: жінка загинула на місці, є багато постраждалих
На Львівщині, біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія" зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106 та Opel Astra. У результаті ДТП 1 людина загинула, ще 4 – отримали травми різної складності.
Деталі ДТП на Львівщині
Аварія трапилася на південному об'їзді Львова ввечері 9 січня. Про це у фейсбуці повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Читайте також На Закарпатті авто з молоддю врізалося у дерево: є загиблі, фото
Поблизу бази відпочинку "Львівська Швейцарія" зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був житель села Великосілки Кам'янка-Бузького району, та Opel Astra під керуванням жителя Львова.
Є жертва та кілька постраждалих
У результаті ДТП пасажирка ВАЗ-2106 від отриманих травм загинула на місці аварії. Ще 4 людей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів Львова.
Наразі поліцейські встановлюють причини аварії.
ДТП сталася біля бази відпочинку "Львівська Швейцарія": дивіться карту
Поділитися новиною