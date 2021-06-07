ДТП трапилась на вулиці Левандівській. Усім постраждалим надали медичну допомогу та відпустили лікуватись додому.

До теми У Львові автобус з пасажирами влетів у дерево: постраждали 5 людей – фото та відео

ЛМР призначила службове розслідування

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що управління транспорту ЛМР призначило службове розслідування щодо ДТП на вулиці Левандівській. Управління та "Укртрансбезпека" перевірять технічний стан усіх автобусів перевізника "Міра і К".

За однією із версій, причиною ДТП на Левандівській можуть бути технічні несправності автобуса. У зв'язку з цим, управління транспорту призначає службове розслідування щодо цього ДТП, і спільно з "Укртрансбезпекою" здійснить перевірку усіх автобусів "Міра і К"

– зазначила посадовиця.

Внаслідок ДТП постраждали 5 людей. За інформацією лікарні швидкої допомоги, усі вони наразі лікуються амбулаторно. У постраждалих діагностували переломи кінцівок та забої. Після надання усієї необхідної медичної допомоги їх відпустили додому.

"Всіх оглянули, частині запропонували стаціонарне лікування, але вони відмовилися. Зараз усі постраждалі на амбулаторному лікуванні. Постраждалі отримали легкі забої м'яких тканин тіла, у двох були переломи кісток верхніх кінцівок", – додала Маруняк.

За її словами, усі постраждалі наразі перебувають у задовільному стані.

Зверніть увагу! Аварія трапилась вранці, приблизно о 6:00. Водій маршрутки не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП чоловік не постраждав. У поліції розповіли, що в момент аварії водій був тверезий. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.