Про таку ціль розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко. Він запевнив, що Львів завжди був передовий.

До теми Робитимуть 500 щеплень щодня: кого на "Арені Львів" першими вакцинуватимуть від COVID-19

За словами Собка, саме через львівські "ворота в Європу" ще в березні 2020 року пройшла чи не найбільша кількість людей. Це був саме початок пандемії.

Я думаю, що Львів і буде тим першим містом, яке подолає коронавірус і де буде максимальна кількість вакцинованих людей. Ми до цього закликаємо,

– заявив Собко.

Він висловив сподівання, що у такому разі приклад братимуть й інші міста, що допоможе спільно подолати COVID-19.

Однак Собко наголосив, що багато залежить від людей. "Якщо вони не йтимуть на вакцинацію – тут питання винятково до їхньої свідомості і до того, як вони дбають за своїх ближніх", – підсумував заступник голови ЛОДА.

Вакцинація на "Арені Львів": що відомо

На "Арені Львів" відкриють центр вакцинації, у якому працюватимуть 4 бригади медиків.

Зробити вакцинацію зможуть усі охочі, які напередодні записалась у чергу у додатку "Дія". Відомо, що таких вже є 23 тисячі осіб.

Центр працюватиме лише у вихідні, але робитиме 500 вакцинацій за день.

Собко розповів про центр вакцинації: дивіться відео