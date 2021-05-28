Думаю, Львів буде першим, хто подолає COVID-19, – заступник голови ЛОДА Собко

У Львові триває активна боротьба з COVID-19. Там навіть відкриють перший в Україні центр вакцинації, який буде розташований на "Арені Львів". Місто налаштоване стати першим, хто переможе коронавірус.

Про таку ціль розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко. Він запевнив, що Львів завжди був передовий.

До теми Робитимуть 500 щеплень щодня: кого на "Арені Львів" першими вакцинуватимуть від COVID-19

За словами Собка, саме через львівські "ворота в Європу" ще в березні 2020 року пройшла чи не найбільша кількість людей. Це був саме початок пандемії.

Я думаю, що Львів і буде тим першим містом, яке подолає коронавірус і де буде максимальна кількість вакцинованих людей. Ми до цього закликаємо,

– заявив Собко.

Він висловив сподівання, що у такому разі приклад братимуть й інші міста, що допоможе спільно подолати COVID-19.

Однак Собко наголосив, що багато залежить від людей. "Якщо вони не йтимуть на вакцинацію – тут питання винятково до їхньої свідомості і до того, як вони дбають за своїх ближніх", – підсумував заступник голови ЛОДА.

Вакцинація на "Арені Львів": що відомо

На "Арені Львів" відкриють центр вакцинації, у якому працюватимуть 4 бригади медиків.

Зробити вакцинацію зможуть усі охочі, які напередодні записалась у чергу у додатку "Дія". Відомо, що таких вже є 23 тисячі осіб.

Центр працюватиме лише у вихідні, але робитиме 500 вакцинацій за день.

Собко розповів про центр вакцинації: дивіться відео