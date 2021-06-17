Дуже крута перемога, – бурхлива реакція Садового на гру збірної України

Збірна України 17 червня розгромила Північну Македонію на Євро-2020. Мер Львова Андрій Садовий бурхливо відреагував на перемогу українців

Матч Україна – Північна Македонія завершився з рахунком 2:1. Наша збірна здобула впевнену перемогу.

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Садовий відреагував на перемогу української збірної

Мер Львова вболівав за збірну України на фан-зоні біля університету імені Івана Франка. Поруч із Садовим Україну підтримували сотні львів'ян.

З прогнозом трохи помилився, але перемога дуже крута! Дякуємо, хлопці. Так тримати,

– зазначив міський голова.

Садовий розповів, що, за його прогнозом, українська збірна мала б перемогти з рахунком 3:0. Проте, попри те, що збірній Північної Македонії вдалося забити гол у наші ворота, перемога України була неперевершеною.