У львівських трамваях встановили перші валідатори електронного квитка. Система працюватиме у тестовому режимі, тож поки пасажири скористатись валідаторами не зможуть.

З серпня валідатори встановлять й у тролейбусах та автобусах. За проєктом, система почне стабільно працювати до кінця 2021 року.

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У трамваях встановили валідатори е-квитка

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що до серпня валідатор е-квитка встановлять у тестовому режимі у деяких трамваях, тролейбусах та автобусах.

Завдання – відпрацювати сам процес, бо ця технологія, яка застосовується у Львові, ще не була застосована в Україні. Це достатньо новітній продукт – спільний продукт чеської компанії Mikroelektronika, яка виграла тендер, і нашої львівської компанії SoftServe,

– зазначив мер.

Садовий додав, що оплачувати електронний квиток можна буде карткою чи за допомогою NFS через телефон вже у серпні. А з 1 січня 2022 року система стабільно почне працювати у громадському транспорті міста.

"А якщо хтось приїхав з іншої країни чи іншого міста? Він зможе розрахуватись кредитною карткою, а також ми залишимо можливість розрахунку готівкою, тобто, водій буде мати спеціальний принтер, щоб видрукувати одноразовий квиток, але його ціна буде суттєво дорожчою", – додав міський голова.

Садовий розповів, що реалізація проєкту коштує 11 мільйонів євро. Проте, за словами мера, "приємно, що кошти залишаються в хаті", адже львівська компанія SoftServe отримує левову частку грошей.

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У львівських трамваях встановили перші валідатори е-квитка / Фото ЛМР

Як контролери перевірятимуть е-квитки

Міський голова зазначив, що валідатори встановлять й в приватний, й в комунальний транспорт.

Ми із серпня в тестовому режимі впроваджуємо е-квиток й на деяких приватних маршрутах. А вже наступного року е-квиток буде працювати повністю на всіх видах транспорту. Ми також будемо докуповувати транспорт,

– зазначив мер.

Садовий додав, що наразі слідкуватимуть, як люди сприйматимуть валідатори та як вони працюватимуть у закритому режимі.

"Одразу є питання, як контролер буде перевіряти? Контролер заходить у трамвай, вимикає всю систему, той, хто встиг зробити "чек-ін" – ок, а ні – тоді штраф. Ми маємо багато різних цікавинок, які будуть застосовані", – заявив міський голова.

Садовий зазначив, що якщо пасажир зайшов у трамвай та протягом хвилини не активував свій квиток, то він матиме проблеми з контролерами. Адже на час перевірки квитків система буде повністю заблокована.

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