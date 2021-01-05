У Львівській області поліція повідомила про підозру групі осіб за розкрадання великої суми бюджетних коштів. Так колишні посадовці ОДА привласнили собі 3 мільйони в українській валюті.

Схему вигадав керівник управління ОДА

До складу групи входило 6 осіб. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

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Схему, як розбагатіти на бюджетних коштах, придумав екскерівник управління ЛОДА та заступник директора одного з товариств. До втілення ідеї залучили ще 3 співробітників облдержадміністрації та керівника фірми.

Гроші розікрали при спорудженні сімейних амбулаторій

Саме це підприємство працювало над спорудженням дитячої турбази та 2 амбулаторій сімейної медицини у селах. Загальний кошторис робіт склав більше ніж 25 мільйонів гривень.

Аби розікрасти частину грошей, підприємство вносило в офіційні документи фейкові дані. Кошти, які у такий незаконний спосіб "зекономили", розподілили між собою.

Чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру

4 фігурантам справи повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування.