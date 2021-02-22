Наказував дітям оголюватися та вчиняв із ними розпусні дії: у Львові судитимуть псевдопастора
У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств. 47-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.
Джерело:"Громадське"
Відповідно до інформації з офіційних судових реєстрів, мовиться про львів'янина Романа Московченка. Він очолював офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа".
До речі У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула
Деталі справи
Проти Московченка наразі відкрито 11 кримінальних проваджень. Вони налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів щодо 6 дівчат віком від 11 до 14 років. Починав їх скоювати обвинувачений ще в 2005 році.
- За даними слідства, чоловік з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії".
- Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зібрань товариства "Діти Христа".
- Там, а також у приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, за даними слідства, нібито і вчиняв злочини проти неповнолітніх.
Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де вчиняв щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру. Зокрема, наказував потерпілій оголювати свої статеві органи та з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу й доторкався пальцями рук до її статевих органів,
– мовиться у матеріалах справи.
Роман Московченко почав скоювати статеві злочини щодо неповнолітніх ще у 2005 році / Фото взято з соцмереж
Що ще з'ясувало слідство
- Під час таких зустрічей Московченко "оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх".
- Крім того, чоловік ґвалтував неповнолітніх.
- Такі дії відбувалися нібито під приводом покарання за погану поведінку дітей або як відшкодування за витрати на них.
- Серед потерпілих були як діти з повних сімей, так і діти-сироти та позбавлені батьківської опіки.
Які докази свідчать проти Московченка
- За його місцем проживання слідчі виявили й вилучили цифрові носії інформації з фото та відео та інші докази. Вони, стверджує слідство, нібито вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх.
- Також про факт розбещення та зґвалтування розповіли шестеро потерпілих дівчат, які на той час були неповнолітніми. Серед них – діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та діти з повних сімей.
Були встановлено жертви зловмисника. Сьогодні це молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотів згадувати ці події, і їх можна зрозуміти,
– кажуть у поліції.
У прокуратурі Львівщини, зі свого боку, повідомили, що під час досудового розслідування провели психолого-психіатрична експертизу. Вона встановила осудність обвинуваченого.
Ще один схожий гучний випадок Фотографа з Полтавщини судитимуть за зґвалтування неповнолітніх: його жертвам – 8 – 12 років
Обвинувачений Роман Московченко в суді під час обрання запобіжного заходу (вересень 2020 року) / Фото Нацполіції
Що про обвинувачення кажуть сам Москвовченко та його захист
Чоловік наразі не визнає інкриміновані йому злочини. Його адвокатка Ганна Худоба розповіла, що справа не є однозначною та строки давност вже минули. Також вона наполягає на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного.
Осудність встановлено станом на жовтень 2020 року. Але наразі в нього – дуже серйозні розлади, і він не те що потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам,
– зазначила юристка.
За її словами, підозрюваний неодноразово намагався скоїти самогубство під час досудового розслідування.
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