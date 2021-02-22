Наказував дітям оголюватися та вчиняв із ними розпусні дії: у Львові судитимуть псевдопастора

Джерело:"Громадське"
У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств. 47-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.
Відповідно до інформації з офіційних судових реєстрів, мовиться про львів'янина Романа Московченка. Він очолював офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа".
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Проти Московченка наразі відкрито 11 кримінальних проваджень. Вони налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів щодо 6 дівчат віком від 11 до 14 років. Починав їх скоювати обвинувачений ще в 2005 році.
Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де вчиняв щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру. Зокрема, наказував потерпілій оголювати свої статеві органи та з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу й доторкався пальцями рук до її статевих органів,
– мовиться у матеріалах справи.
Роман Московченко почав скоювати статеві злочини щодо неповнолітніх ще у 2005 році / Фото взято з соцмереж
Були встановлено жертви зловмисника. Сьогодні це молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотів згадувати ці події, і їх можна зрозуміти,
– кажуть у поліції.
У прокуратурі Львівщини, зі свого боку, повідомили, що під час досудового розслідування провели психолого-психіатрична експертизу. Вона встановила осудність обвинуваченого.
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Обвинувачений Роман Московченко в суді під час обрання запобіжного заходу (вересень 2020 року) / Фото Нацполіції
Чоловік наразі не визнає інкриміновані йому злочини. Його адвокатка Ганна Худоба розповіла, що справа не є однозначною та строки давност вже минули. Також вона наполягає на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного.
Осудність встановлено станом на жовтень 2020 року. Але наразі в нього – дуже серйозні розлади, і він не те що потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам,
– зазначила юристка.
За її словами, підозрюваний неодноразово намагався скоїти самогубство під час досудового розслідування.Зверніть увагу! Справу проти Московченка порушили за статтями Кримінального кодексу про розбещення, зґвалтування неповнолітніх і сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.