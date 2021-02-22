Наказував дітям оголюватися та вчиняв із ними розпусні дії: у Львові судитимуть псевдопастора

22 лютого 2021 , 05:55

Джерело:

"Громадське"

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств. 47-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

Відповідно до інформації з офіційних судових реєстрів, мовиться про львів'янина Романа Московченка. Він очолював офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа".

До речі У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула

Деталі справи

Проти Московченка наразі відкрито 11 кримінальних проваджень. Вони налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів щодо 6 дівчат віком від 11 до 14 років. Починав їх скоювати обвинувачений ще в 2005 році.

  • За даними слідства, чоловік з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії".
  • Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зібрань товариства "Діти Христа".
  • Там, а також у приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, за даними слідства, нібито і вчиняв злочини проти неповнолітніх.

Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де вчиняв щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру. Зокрема, наказував потерпілій оголювати свої статеві органи та з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу й доторкався пальцями рук до її статевих органів,
– мовиться у матеріалах справи.


Роман Московченко почав скоювати статеві злочини щодо неповнолітніх ще у 2005 році / Фото взято з соцмереж

Що ще з'ясувало слідство

  • Під час таких зустрічей Московченко "оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх".
  • Крім того, чоловік ґвалтував неповнолітніх.
  • Такі дії відбувалися нібито під приводом покарання за погану поведінку дітей або як відшкодування за витрати на них.
  • Серед потерпілих були як діти з повних сімей, так і діти-сироти та позбавлені батьківської опіки.
Зауважимо! Християнське товариство, яке очолював Московченко, згідно з інформацією в соцмережах, займалось організацією християнських дитячих таборів, проведенням лекцій для дітей на релігійну тематику, відвідувало з подарунками та виступами інтернати й дитячі будинки.

Які докази свідчать проти Московченка

  • За його місцем проживання слідчі виявили й вилучили цифрові носії інформації з фото та відео та інші докази. Вони, стверджує слідство, нібито вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх.
  • Також про факт розбещення та зґвалтування розповіли шестеро потерпілих дівчат, які на той час були неповнолітніми. Серед них – діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та діти з повних сімей.

Були встановлено жертви зловмисника. Сьогодні це молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотів згадувати ці події, і їх можна зрозуміти,
– кажуть у поліції.

У прокуратурі Львівщини, зі свого боку, повідомили, що під час досудового розслідування провели психолого-психіатрична експертизу. Вона встановила осудність обвинуваченого.

Ще один схожий гучний випадок Фотографа з Полтавщини судитимуть за зґвалтування неповнолітніх: його жертвам – 8 – 12 років


Обвинувачений Роман Московченко в суді під час обрання запобіжного заходу (вересень 2020 року) / Фото Нацполіції

Що про обвинувачення кажуть сам Москвовченко та його захист

Чоловік наразі не визнає інкриміновані йому злочини. Його адвокатка Ганна Худоба розповіла, що справа не є однозначною та строки давност вже минули. Також вона наполягає на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного.

Осудність встановлено станом на жовтень 2020 року. Але наразі в нього – дуже серйозні розлади, і він не те що потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам,
– зазначила юристка.

За її словами, підозрюваний неодноразово намагався скоїти самогубство під час досудового розслідування.

Зверніть увагу! Справу проти Московченка порушили за статтями Кримінального кодексу про розбещення, зґвалтування неповнолітніх і сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.