Слідчі ДБР та СБУ 2 листопада повідомили про підозру у хабарництві ексначальнику виправної колонії у Львові. Правоохоронці встановили, що він вимагав 2 тисячі доларів за сприяння у достроковому звільненні засудженого.

Слідчі встановлюють причетність до злочину інших людей. Правоохоронці скерували до суду клопотання про взяття під варту колишнього начальника колонії. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

Читайте також Львівського патрульного оштрафували за хабарництво: він вимагав гроші у п’яного водія

Що встановили слідчі

Під час розслідування слідчі встановили, що експосадовець одержав 2 тисячі доларів хабаря.

За ці гроші він пообіцяв посприяти в умовно-достроковому звільненні засудженого.

Проте правоохоронці викрили ексначальника колонії та вручили йому підозру у хабарництві.



Слідчі повідомили про підозру у хабарництві експосадовцю / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує чоловікові

Слідчі скерували до суду клопотання про взяття під варту колишнього посадовця. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то за злочин, у якому його підозрюють, експосадовцю загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі слідство перевіряє причетність до злочину інших службових осіб.



Наразі слідчі встановлюють причетність інших людей до злочину / Фото Львівської облпрокуратури