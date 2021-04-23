У Львові 22 квітня трапилась пожежа на території Національного музею "Тюрма на Лонцького". Приміщення музею зазнало значних втрат, а унікальні екпонати опинились під загрозою знищення.

Пожежа виникла у приміщенні котельні СБУ, яка розташована поруч. Вогонь гасили понад 40 надзвичайників.

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Музей "Тюрма на Лонцького" зазнав шалених збитків

Директор Музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий розповів, що займання виникло у котельні СБУ, яка є прилеглою до будівлі музею. Ймовірно, пожежа трапилась через коротке замикання в електромережі.

Пожежників викликав охоронець музею, коли помітив густий дим в коридорах о 15:38. За півтори години ДСНС залучила до гасіння 9 одиниць техніки та 4 десятки пожежників. Вогонь почав швидко перекидатися на територію музею,

– додав Забілий.

За його словами, внаслідок займання загорілось перекриття даху та обвуглилися вікна першого поверху.

"Частина шиб на всіх трьох поверхах – вибита, а деякі вікна пожежники змушені були виривати, зрізати двері. Частина даху таки вигоріла. Пожежники також працювали всередині музею, відсікаючи вогонь. Гасіння призвело до затоплення приміщень музею, вода досі стоїть і руйнує будівлю". – підсумував директор музею.

Нардеп Володимир В'ятрович додав, що музей зазнав вагомих збитків. Тут понищились проводка та опалення, тож приміщення потрібно невідкладно реставрувати. За словами В'ятровича, найцінніший експонат музею – це сама споруда тюрми.

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Дивіться фото, як постраждав музей внаслідок пожежі / Фото Володимира В'ятровича

Експозиція опинилась під загрозою

В'ятрович розповів, що працівниця музею "Тюрма на Лонцького" Лідія Тополевська кинулася рятувати історичні цінності. Завдяки її відданості та хоробрості вдалося уникнути низки руйнувань, щоб пробитися всередину крізь укріплену і заґратовану тюрму.

"Лідія Тополевська весь час перебувала заблокована на третьому поверсі приміщення, серед диму і вогню, але, на щастя, завдяки пожежникам не постраждала", – зазначив нардеп.

Збитки, які зазнав музей, оцінить комісія, до складу якої увійшли його співробітники, фахівці з мерії та представники Галицької райадміністрації Львова. Проте, за словами В'ятровича, оцінити повний масштаб втрат вдасться лише з часом. Наразі перекриття музею наповнені водою, а це загрожує експозиції.

Найцінніше майно – архів ОУН та УПА, а також спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, під загрозою затоплення. Як і вцілілі наразі фондосховища та лабораторія музею,

– додав нардеп.

В'ятрович зазначив, що музей потребує грошей для відновлення. Найперше тут потрібно відновити перекриття даху, який зараз відкритий для дощів та негоди. Також у музеї потрібно встановити двері й вікна та осушити приміщення.

Зверніть увагу! Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" відкрили 28 червня 2009 року. Він розміщений у будівлі колишньої катівні КДБ та Гестапо. Він є одним з 3 музеїв такого штибу. Два інших – музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні.

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