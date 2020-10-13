На Хмельниччині 12 жовтня трапилась аварія за участю колишнього заступника військового прокурора Західного регіону. У жахливій ДТП загинули 2 людей, а самого Коцюбу відвезли до реанімації.

Аварія сталась на трасі біля села Гелетинці. Про це повідомила пресслужба ДСНС Хмельниччини.

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Як трапилась смертельна аварія

Зверніть увагу! Надзвичайники не повідомили прізвищ учасників аварії. Проте, за інформацією ZAXID.NET, за кермом однієї з автівок був 49-річний ексзаступник військового прокурора Західного регіону України Сергій Коцюба.

Близько 7 вечора на трасі зіштовхнулись Toyota Land Cruizer, якою кермував Коцюба, та Volkswagen Passat, за кермом якого був 47-річний водій.

У військовій прокуратурі Західного регіону підтвердили, що у цій ДТП постраждав їхній колишній працівник. Коцюба звільнився з прокуратури за власним бажанням 10 вересня 2020 року.



Смертельна автотроща трапилась на трасі поблизу села Гелетинці близько 7 вечора / Фото ДСНС Хмельниччини

Хто постраждав у ДТП

На місце аварії прибули рятувальники. Вони виявили, що водій та 43-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці. Надзвичайники витягали їхні тіла з понівеченої автівки за допомогою гідравлічного та електричного інструментів.

Коцюба також дуже сильно травмувався. Його відвезли до реанімації.

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Рятувальники витягали тіла загиблих за допомогою гідравлічних ножиць / Фото ДСНС Хмельниччини

Хто винен у ДТП

За інформацією УНН, автівка, якою кермував Коцюба, виїхала на зустрічну смугу, де й відбулось лобове зіткнення з Volkswagen.

Наразі слідчі встановлюють точні причини та обставини ДТП.