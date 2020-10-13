Загинули 2 людей: ексзаступник військового прокурора Львівщини потрапив у ДТП – фото
На Хмельниччині 12 жовтня трапилась аварія за участю колишнього заступника військового прокурора Західного регіону. У жахливій ДТП загинули 2 людей, а самого Коцюбу відвезли до реанімації.
Аварія сталась на трасі біля села Гелетинці. Про це повідомила пресслужба ДСНС Хмельниччини.
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Як трапилась смертельна аварія
Близько 7 вечора на трасі зіштовхнулись Toyota Land Cruizer, якою кермував Коцюба, та Volkswagen Passat, за кермом якого був 47-річний водій.
У військовій прокуратурі Західного регіону підтвердили, що у цій ДТП постраждав їхній колишній працівник. Коцюба звільнився з прокуратури за власним бажанням 10 вересня 2020 року.
Смертельна автотроща трапилась на трасі поблизу села Гелетинці близько 7 вечора / Фото ДСНС Хмельниччини
Хто постраждав у ДТП
На місце аварії прибули рятувальники. Вони виявили, що водій та 43-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці. Надзвичайники витягали їхні тіла з понівеченої автівки за допомогою гідравлічного та електричного інструментів.
Коцюба також дуже сильно травмувався. Його відвезли до реанімації.
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Рятувальники витягали тіла загиблих за допомогою гідравлічних ножиць / Фото ДСНС Хмельниччини
Хто винен у ДТП
За інформацією УНН, автівка, якою кермував Коцюба, виїхала на зустрічну смугу, де й відбулось лобове зіткнення з Volkswagen.
Наразі слідчі встановлюють точні причини та обставини ДТП.