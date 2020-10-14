"Електрон" виготовляє для Львова електробуси: коли вони з'являться на вулицях міста
Перший електробус має з'явитись у Львові вже у травні. Вартість одиниці такого транспотрту становить приблизно 180 тисяч євро. Всього "Електрон" виготовить для міста 250 електробусів.
Кожного місяця, починаючи з травня 2021 року, "Електрон" виготовлятиме по 18 електробусів для Львова. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі "Твоєму місту".
Читайте також У Львові побудують нову лікарню за 20 мільйонів євро: що там буде – фото
Чому місто закупило 250 електробусів
За словами Садового, кілометр пробігу електробуса коштує майже у 3 рази дешевше, ніж звичайного автобуса.
Сьогодні "Електрон" розробляє нову модель електробусу для міста. Кілометр пробігу коштує 8 гривень, автобусу 22 – 24 гривні. Це вигідно й тому, що це львівський виробник, тут залишаються гроші, податки йдуть у місцевий бюджет,
– зазначив мер.
У Львові з'являться ще 210 одиниць нового транспорту
Садовий розповів, що окрім електробусів, місто закупить ще й автобуси, тролейбуси та трамваї.
"Підписали з "Електроном" угоду на виробництво 250 електробусів. Також у тендері – закупівля 100 автобусів. З наступного року їх вироблятимуть для Львова. Очікуємо на угоду з міжнародною корпорацією на 100 тролейбусів з автономним ходом. Також "Електрон" має виготовити 10 п'ятисекційних трамваїв", – розповів міський голова.
Усього впродовж наступних 2 років у Львові повинні з'явитись 460 одиниць нового якісного транспорту.