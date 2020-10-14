Перший електробус має з'явитись у Львові вже у травні. Вартість одиниці такого транспотрту становить приблизно 180 тисяч євро. Всього "Електрон" виготовить для міста 250 електробусів.

Кожного місяця, починаючи з травня 2021 року, "Електрон" виготовлятиме по 18 електробусів для Львова. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі "Твоєму місту".

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Чому місто закупило 250 електробусів

За словами Садового, кілометр пробігу електробуса коштує майже у 3 рази дешевше, ніж звичайного автобуса.

Сьогодні "Електрон" розробляє нову модель електробусу для міста. Кілометр пробігу коштує 8 гривень, автобусу 22 – 24 гривні. Це вигідно й тому, що це львівський виробник, тут залишаються гроші, податки йдуть у місцевий бюджет,

– зазначив мер.

Зверніть увагу! Меморандум про закупівлю 250 електробусів підписали 10 вересня у Львові. За документом, їх впродовж 3 років має виготовити завод "Електрон". Меморандум підписали міськрада, ЛКП "Львівелектротранс", ПрАТ "Концерн-Електрон" та концерн приватних перевізників "Екопастранс".

У Львові з'являться ще 210 одиниць нового транспорту

Садовий розповів, що окрім електробусів, місто закупить ще й автобуси, тролейбуси та трамваї.

"Підписали з "Електроном" угоду на виробництво 250 електробусів. Також у тендері – закупівля 100 автобусів. З наступного року їх вироблятимуть для Львова. Очікуємо на угоду з міжнародною корпорацією на 100 тролейбусів з автономним ходом. Також "Електрон" має виготовити 10 п'ятисекційних трамваїв", – розповів міський голова.

Усього впродовж наступних 2 років у Львові повинні з'явитись 460 одиниць нового якісного транспорту.