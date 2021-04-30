У список найбагатших депутатів Львівської облради увійшли народні обранці від партій "Народний рух України", "Слуга народу" та "Європейська Солідарність". Серед учасників рейтингу, згідно з їхніми деклараціями за 2020 рік, найменший дохід був у Богдана Гагалюка – 4,4 мільйона гривень.
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Богдан Гагалюк (Народний рух України)
Депутат Львівської облради від Народного руху посів 5 місце у рейтингу найбагатших депутатів ЛОР. Торішній дохід народного обранця, згідно з його декларацією за 2020 рік, становить майже 4,4 мільйона гривень.
- Понад 498 тисяч гривень він отримав як заробітну плату в облраді;
- 112 тисяч гривень – за надане в оренду майно;
- понад 109 тисяч гривень – з продажу нерухомості;
- понад 638 тисяч гривень – від угорської компанії Holding KFT, у якій Гагалюку належить 10% корпоративних прав.
Окрім доходів, депутат задекларував чимало нерухомості. Гагалюк володіє низкою квартир, будинків та земельних ділянок:
- квартира у Львові площею 39,8 квадратного метра;
- квартира у Києві площею 63,7 квадратного метра;
- квартира у Львові площею 59,7 квадратного метра, яка належить йому на правах спільної власності;
- будиночок у Брюховичах площею 29 квадратних метрів;
- будинок у Конопниці площею 129 квадратних метрів;
- 9 земельних ділянок площами 311, 392, 391 та 2 по 348 квадратних метрів (одна ділянка розташовується у Брюховичах, а решта – у Конотопниці);
- ще 2 будинки площами 127,3 та 127,5 квадратного метра наразі будують.
Гагалюк також є власником кількох авто – Toyota Tundra 2018 року, Sang Yong Actyon 2011 року та мотоцикл BMW P1200 2008 року.
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Більшість своїх заощаджень депутат зберігає у готівці. Проте банківські рахунки Гагалюка також не залишились пустими.
- на рахунках у банках – понад 118 тисяч євро та 540 тисяч гривень;
- Готівкою – 630 тисяч гривень, 71 тисячу доларів, 90 тисяч євро та 53 тисячі фунтів стерлінгів.
З 1996 року Гагалюк є акціонером "Укрсоцбанку". Депутатові належать 50 тисяч акцій фінустанови.
Звісно, окрім доходів, політик мав і видатки. Так, згідно з декларацією, Гагалюк сплатив 303 тисячі гривень благодійної допомоги партії "Народний Рух України".
Богдан Гагалюк / Фото Львівська облрада
Юрій Доскіч ("Слуга народу")
На 4 сходинці рейтингу опинився депутат ЛОР від партії "Слуги народу" Юрій Доскіч. Згідно з декларацією народного обранця за 2020 рік, його дохід становить 6,4 мільйона гривень.
- Майже 2,5 мільйона гривень депутат заробив у власній фірмі "Гал-Кат";
- понад 76 тисяч гривень отримав за роботу за сумісництвом у компанії "Тібет".
- Решта доходу – гроші від оренди майна.
Доскіч є власником чималої кількості нерухомості:
- 5 квартир у Львові площами 164,6, 73,4, 49,2, 74,6 та 45,3 квадратного метра;
- 2 квартири у Києві площами 149,4 та 149,8 квадратного метра;
- 2 гаражі у Львові загальною площею понад 40 квадратних метрів;.
- будинок у селі Малехів площею 414,3 квадратного метра;
- будинок у Зубрі площею 415,3 квадратного метра;
- 7 земельних ділянок – 5 з них розташовуються у Малехові загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів, 2 – у селі Козьова площами 2 та 3 тисячі квадратних метрів;
- у спільній власності з братом Остапом Доскічем він володіє цехами, майстернями, адміністративними, складськими, виробничими та нежитловими приміщеннями площею майже 38 тисяч квадратних метрів;
- також у спільній власності з братом Доскіч має 3 земельні ділянки у Львові, площею понад 36 тисяч квадратних метрів.
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Доскіч також має частки корпоративних прав у 8 компаніях. Окрім цього, депутат є кінцевим бенефіціаром у низці виробничих підприємств – ТзДВ "Гал-Кат", ТзОВ "Укр-Полімер", ТзОВ "Гал-Транс" тощо.
На банківських рахунках народний обранець зберігає понад 41 тисячу євро, понад 302 тисячі доларів та майже 39 мільйонів гривень.
Згідно з декларацією, його дружина Христина Доскіч є власницею 14 квартир у Львові та приміщення салону краси. У селі Полтва Золочівського району у неї є будинок площею 58,5 квадратного метра, а у селі Малехів – земельна ділянка площею 929 квадратних метрів. Також дружина депутата є власницею автівки Mercedes-Benz GLE 350 2018 року випуску.
У 2020 році дохід Христини Доскіч становив понад 860 тисяч гривень, з яких понад 840 тисяч гривень – дохід від підприємницької діяльності.
Юрій Доскіч / Фото з особистого сайту Юрія Доскіча
Віталій Свіщов ("Європейська Солідарність")
На третьому місці рейтингу найзаможніших депутатів ЛОР опинався Віталій Свіщов, який пройшов в облраду від партії "Європейська солідарність. Згідно з декларацією, у 2020 році дохід 27-річного народного обранця становив 7,6 мільйона гривень:
- понад 5,4 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;
- понад 2 мільйони гривень – подарунок від свого батька Олександра Свіщова у негрошовій формі;
- решта доходу – відсотки та кредити у банках.
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Свіщов у 2020 році витратив понад 2 мільйони гривень на купівлю двох машиномісць та квартири у Львові площею 146,3 квадратного метра. Окрім цього, у депутата є й інша нерухомість:
- 3 квартири у Львові загальною площею 184,2 квадратного метра;
- нежитлове приміщення площею 279,9 квадратного метра;
- квартира у Львові площею 46,5 квадратного метра, яка перебуває у спільній власності;
- також Свіщов орендує 3 нежитлові приміщення у Львові загальною площею понад 225 квадратних метрів.
Також народний обранець задекларував наручний годинник Ulysse Nardin та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 2011 року випуску. Окрім цього, у 2020 році Свіщов став власником понад 14,97 тисячі акцій компанії "Львівський обласний виробничий рибний комбінат".
Заощадження депутат зберігає на рахунках у банках та готівкою:
- на банківських рахунках – понад 3,5 мільйона гривень, понад 2,7 тисячі доларів і 13 євро.
- готівкою – 990 тисяч гривень, 53 тисячі доларів та 48 тисяч євро.
Дружина політика дружина Софія Хацаюк заробила у 2020 році майже 920 тисяч гривень, займаючись підприємницькою діяльністю.
- На рахунках у банках вона зберігає понад 360 тисяч гривень, 35 євро та 21 долар.
- готівкою – 300 тисяч гривень, 24,5 тисячі доларів та 16 тисяч євро.
Також у Софії Хацюк є квартира у Львові площею 43,8 квадратного метра, яка перебуває у спільній власності.
Віталій Свіщов / Фото фейсбук-сторінки Віталія Свіщова
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Всеволод Білас ("Європейська Солідарність")
Почесне друге місце посів депутат від "ЄС" Всеволод Білас. Згідно з декларацією, у 2020 році його дохід становив майже 14 мільйонів гривень.
- понад 13,3 мільйона гривень – зарплата за основним місцем роботи у фірмі "Індустріальні та дистрибуційні системи";
- майже 14 тисяч гривень – дохід від оренди майна;
- 400 тисяч гривень – дохід від продажу квартири.
Депутат володіє чималою кількістю нерухомості. Здебільшого усі об'єкти розташовуються у Моршині:
- 6 квартир загальною площею понад 445 квадратних метрів;
- будинок у Моршині площею 70,7 квадратного метра;
- квартира у Києві площею 106,9 квадратного метра;
- нежитлове приміщення у Стрию площею 140,4 квадратного метра;
- 4 нежитлові приміщення у Стрию площею понад 5 тисяч квадратних метрів, які належать йому на правах спільної власності разом з Романом та Юрієм Старовецькими;
- 4 земельні ділянки – 2 з них розміщуються у селі Довге Стрийського району й 1 – у селі Лисовичі Стрийського району.
Також Білас має колекцію годинників відомих марок – Breguet, A.Lange&Sohne, Corum, та Baume & Mercier. Окрім цього, депутат задекларував набір ювелірних прикрас – підвіску та каблучку, які оздоблені коштовним камінням.
Згідно з декларацією, в автопарку народного обранця є лише авто Lexus LX570 2016 року випуску та квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.
На рахунках у банках Білас зберігає понад 4 мільйони гривень, а готівкою – 1,3 мільйона доларів та 26 мільйонів гривень.
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Дружина депутата Лідія Білас у 2020 році заробила майже 3 мільйони гривень. Дохід вона отримала від продажу цінних паперів та корпоративних прав. У власності Лідії Білас є також чимало нерухомості:
- квартира у Моршині площею 99,2 квадратного метра;
- будинок у Моршині площею 269,2 квадратного метра;
- будинок у селі Нижня Рожанка площею 199,7 квадратного метра;
- квартира у Києві площею 76,5 квадратного метра;
- земельні ділянки – 2 з них площею 1517 квадратних метрів розташовані у Моршині, 1 ділянка площею 513 квадратних метрів – у селі Нижня Рожанка, ще одна – у селі Воля-Задеревецька та найбільша ділянка площею 20 тисяч квадратних метрів – у селі Крукеничі Яворівського району.
Як і в чоловіка, у Лідії Білас є колекція коштовних годинників та прикрас. Зокрема, вона володіє 6 годинниками відомих марок – Hublot, Corum, Breitling, Zancan та Zenit. Також, згідно з декларацією, дружина народного обранця має кілька наборів ювелірних прикрас, оздоблених коштовним камінням, та 4 шуби.
У власності Лідії Білас перебувають автівки Porshe Macan 2015 року випуску та BMW Z4 2012 року випуску. Також вона має квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.
На рахунку в банку дружина депутата зберігає понад 7 мільйонів гривень, а готівкою – 500 тисяч доларів та понад 450 тисяч гривень.
Всеволод Білас / Фото Politeka
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Григорій Козловський ("Європейська Солідарність")
Перше місце у рейтингу найзаможніших депутатів ЛОР посів депутат облради від фракції "Європейська Солідарність", відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. Згідно з декларацією за 2020 рік, сукупний дохід народного обранця у 2020 році сягнув майже 37 мільйонів гривень:
- майже 6,5 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;
- понад 15 мільйонів гривень – зарплата за основним місцем роботи у компанії "ВТФ";
- майже 15 мільйонів гривень – оплата праці за сумісництвом у фірмі "МІТГ";
- 90 тисяч гривень депутат отримав у холдингу "Гранд Готель";
- понад 58 тисяч гривень – у компанії "Королівська пивоварня".
Згідно з декларацією, Козловський не має так багато нерухомості, як у депутатів ЛОР, що опинились нижче від нього у рейтингу. Депутат володіє:
- квартирою у Львові площею 131 квадратний метр;
- земельною ділянкою у Винниках площею тисяча квадратних метрів.
У розпорядженні Козловського також є 7 земельних ділянок у селі Підберізці загальною площею понад 43 тисячі квадратних метрів, які він орендує.
Народний обранець зберігає свої заощадження у готівці – понад 2 мільйони доларів, понад 1,5 мільйона євро та майже 39 мільйонів гривень. Рахунків у банках він не має.
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Також Козловський володіє кількома авто:
- Skoda Kodiaq 2018 року випуску;
- Mercedes-Benz GL 550 2008 року випуску;
- Mercedes-Benz VITO 2007 року випуску;
- 2 причепи Niewiadow 2008 року випуску.
Згідно з декларацією, більшою частиною майна родини депутата володіють його дружина та діти. Дружина народного обранця, співачка Юлія Козловська, з якою вони перебувають у шлюбі з 2018 року, задекларувала у 2020 році понад 7,5 мільйона гривень доходу.
Також їй належать кілька квартир та земельних ділянок:
- 2 квартири у Львові площами 62 квадратних метри кожна;
- 2 нежитлові приміщення у Львові площею понад 1,22 тисячі квадратних метрів;
- земельна ділянка у Львові площею 520 квадратних метрів;
- будинок у Підберізцях площею 288 квадратних метрів;
- земельна ділянка у Підберізцях площею 968 квадратних метрів.
Їздить Юлія Козловська на автівці Porsche Macan 2015 року випуску. Як і депутат, вона воліє зберігати гроші у готівці – 250 тисяч доларів, 210 тисяч євро та 3,7 мільйона гривень.
Діти Козловського також володіють чималою кількістю нерухомості:
- Старша донька депутата Юліана Козловська є власницею 2 будинків у Винниках загальною площею 798 квадратних метрів, будинку у Підберізцях площею 299,9 квадратного метра та будинку у Нижній Рожанці площею 85 квадратних метрів.
- У Львові вона має 4 квартири загальною площею 543 квадратних метри та низку нежитлових приміщень площею понад 4,48 тисячі квадратного метра.
- Також Юліані Козловській належать машиномісце та квартира у Києві площею 131 квадратний метр.
- Окрім цього, старша донька депутата володіє 3 земельними ділянками у Винниках загальною площею понад 11,47 тисячі квадратного метра.
- Молодша донька бізнесмена Діана Козловська є власницею 3 земельних ділянок площею понад 20,73 тисячі квадратного метра та 2 будинки площею 1100 квадратних метрів у Підберізцях.
- Окрім цього, вона володіє земельною ділянкою площею 398 квадратних метрів, нежитловою будівлею площею 1,7 тисячі квадратного метра та 2 квартирами площею 258 квадратних метрів у Львові.
Також у 2020 році Козловський витратив понад 2 мільйони гривень на оплату за навчання в Австрії, де, ймовірно, здобувають освіту обидві його дочки.
Григорій Козловський / Фото "Інтерв'ю з України"