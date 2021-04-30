У список найбагатших депутатів Львівської облради увійшли народні обранці від партій "Народний рух України", "Слуга народу" та "Європейська Солідарність". Серед учасників рейтингу, згідно з їхніми деклараціями за 2020 рік, найменший дохід був у Богдана Гагалюка – 4,4 мільйона гривень.

Читайте також Харківський депутат Фельдман отримав 99 мільйонів у подарунок: як це пояснили в політика

Богдан Гагалюк (Народний рух України)

Депутат Львівської облради від Народного руху посів 5 місце у рейтингу найбагатших депутатів ЛОР. Торішній дохід народного обранця, згідно з його декларацією за 2020 рік, становить майже 4,4 мільйона гривень.

Понад 498 тисяч гривень він отримав як заробітну плату в облраді;

112 тисяч гривень – за надане в оренду майно;

понад 109 тисяч гривень – з продажу нерухомості;

понад 638 тисяч гривень – від угорської компанії Holding KFT, у якій Гагалюку належить 10% корпоративних прав.

Окрім доходів, депутат задекларував чимало нерухомості. Гагалюк володіє низкою квартир, будинків та земельних ділянок:

квартира у Львові площею 39,8 квадратного метра;

квартира у Києві площею 63,7 квадратного метра;

квартира у Львові площею 59,7 квадратного метра, яка належить йому на правах спільної власності;

будиночок у Брюховичах площею 29 квадратних метрів;

будинок у Конопниці площею 129 квадратних метрів;

9 земельних ділянок площами 311, 392, 391 та 2 по 348 квадратних метрів (одна ділянка розташовується у Брюховичах, а решта – у Конотопниці);

ще 2 будинки площами 127,3 та 127,5 квадратного метра наразі будують.

Гагалюк також є власником кількох авто – Toyota Tundra 2018 року, Sang Yong Actyon 2011 року та мотоцикл BMW P1200 2008 року.

Цікаво "Слуга народу" Павлюк пояснив виграші в лотерею у декларації

Більшість своїх заощаджень депутат зберігає у готівці. Проте банківські рахунки Гагалюка також не залишились пустими.

на рахунках у банках – понад 118 тисяч євро та 540 тисяч гривень;

Готівкою – 630 тисяч гривень, 71 тисячу доларів, 90 тисяч євро та 53 тисячі фунтів стерлінгів.

З 1996 року Гагалюк є акціонером "Укрсоцбанку". Депутатові належать 50 тисяч акцій фінустанови.

Звісно, окрім доходів, політик мав і видатки. Так, згідно з декларацією, Гагалюк сплатив 303 тисячі гривень благодійної допомоги партії "Народний Рух України".

Зверніть увагу! Восени 2020 року Богдан Гагалюк вдруге увійшов до Львівської обласної ради від Народного Руху. У попередньому скликанні народний обранець очолював фракцію, а згодом став першим заступником голови ЛОР.



Богдан Гагалюк / Фото Львівська облрада

Юрій Доскіч ("Слуга народу")

На 4 сходинці рейтингу опинився депутат ЛОР від партії "Слуги народу" Юрій Доскіч. Згідно з декларацією народного обранця за 2020 рік, його дохід становить 6,4 мільйона гривень.

Майже 2,5 мільйона гривень депутат заробив у власній фірмі "Гал-Кат";

понад 76 тисяч гривень отримав за роботу за сумісництвом у компанії "Тібет".

Решта доходу – гроші від оренди майна.

Доскіч є власником чималої кількості нерухомості:

5 квартир у Львові площами 164,6, 73,4, 49,2, 74,6 та 45,3 квадратного метра;

2 квартири у Києві площами 149,4 та 149,8 квадратного метра;

2 гаражі у Львові загальною площею понад 40 квадратних метрів;.

будинок у селі Малехів площею 414,3 квадратного метра;

будинок у Зубрі площею 415,3 квадратного метра;

7 земельних ділянок – 5 з них розташовуються у Малехові загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів, 2 – у селі Козьова площами 2 та 3 тисячі квадратних метрів;

у спільній власності з братом Остапом Доскічем він володіє цехами, майстернями, адміністративними, складськими, виробничими та нежитловими приміщеннями площею майже 38 тисяч квадратних метрів;

також у спільній власності з братом Доскіч має 3 земельні ділянки у Львові, площею понад 36 тисяч квадратних метрів.

Зауважте Нардеп Шахов "забув" задекларувати цивільну дружину та її майно, – "Схеми"

Доскіч також має частки корпоративних прав у 8 компаніях. Окрім цього, депутат є кінцевим бенефіціаром у низці виробничих підприємств – ТзДВ "Гал-Кат", ТзОВ "Укр-Полімер", ТзОВ "Гал-Транс" тощо.

На банківських рахунках народний обранець зберігає понад 41 тисячу євро, понад 302 тисячі доларів та майже 39 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією, його дружина Христина Доскіч є власницею 14 квартир у Львові та приміщення салону краси. У селі Полтва Золочівського району у неї є будинок площею 58,5 квадратного метра, а у селі Малехів – земельна ділянка площею 929 квадратних метрів. Також дружина депутата є власницею автівки Mercedes-Benz GLE 350 2018 року випуску.

У 2020 році дохід Христини Доскіч становив понад 860 тисяч гривень, з яких понад 840 тисяч гривень – дохід від підприємницької діяльності.

Цікаво! У 2020 році Юрій Доскіч пройшов до Львівської облради від партії "Слуга народу". Раніше, на позачергових виборах у 2019 році, він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов.



Юрій Доскіч / Фото з особистого сайту Юрія Доскіча

Віталій Свіщов ("Європейська Солідарність")

На третьому місці рейтингу найзаможніших депутатів ЛОР опинався Віталій Свіщов, який пройшов в облраду від партії "Європейська солідарність. Згідно з декларацією, у 2020 році дохід 27-річного народного обранця становив 7,6 мільйона гривень:

понад 5,4 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;

понад 2 мільйони гривень – подарунок від свого батька Олександра Свіщова у негрошовій формі;

решта доходу – відсотки та кредити у банках.

До теми Співголова "ЄС" Герасимов не задекларував віллу в Іспанії, – "Схеми"

Свіщов у 2020 році витратив понад 2 мільйони гривень на купівлю двох машиномісць та квартири у Львові площею 146,3 квадратного метра. Окрім цього, у депутата є й інша нерухомість:

3 квартири у Львові загальною площею 184,2 квадратного метра;

нежитлове приміщення площею 279,9 квадратного метра;

квартира у Львові площею 46,5 квадратного метра, яка перебуває у спільній власності;

також Свіщов орендує 3 нежитлові приміщення у Львові загальною площею понад 225 квадратних метрів.

Також народний обранець задекларував наручний годинник Ulysse Nardin та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 2011 року випуску. Окрім цього, у 2020 році Свіщов став власником понад 14,97 тисячі акцій компанії "Львівський обласний виробничий рибний комбінат".

Заощадження депутат зберігає на рахунках у банках та готівкою:

на банківських рахунках – понад 3,5 мільйона гривень, понад 2,7 тисячі доларів і 13 євро.

готівкою – 990 тисяч гривень, 53 тисячі доларів та 48 тисяч євро.

Дружина політика дружина Софія Хацаюк заробила у 2020 році майже 920 тисяч гривень, займаючись підприємницькою діяльністю.

На рахунках у банках вона зберігає понад 360 тисяч гривень, 35 євро та 21 долар.

готівкою – 300 тисяч гривень, 24,5 тисячі доларів та 16 тисяч євро.

Також у Софії Хацюк є квартира у Львові площею 43,8 квадратного метра, яка перебуває у спільній власності.

Зауважте! На місцевих виборах у 2020 році Віталій Свіщов пройшов до Львівської обласної ради від партії "Європейська Солідарність". До цього він був депутатом Львівської міської ради VII скликання від БПП "Солідарність".



Віталій Свіщов / Фото фейсбук-сторінки Віталія Свіщова

Читайте також Арахамія каже, що "втратив" 710 мільйонів на біткоїнах: у декларації не було криптовалюти

Всеволод Білас ("Європейська Солідарність")

Почесне друге місце посів депутат від "ЄС" Всеволод Білас. Згідно з декларацією, у 2020 році його дохід становив майже 14 мільйонів гривень.

понад 13,3 мільйона гривень – зарплата за основним місцем роботи у фірмі "Індустріальні та дистрибуційні системи";

майже 14 тисяч гривень – дохід від оренди майна;

400 тисяч гривень – дохід від продажу квартири.

Депутат володіє чималою кількістю нерухомості. Здебільшого усі об'єкти розташовуються у Моршині:

6 квартир загальною площею понад 445 квадратних метрів;

будинок у Моршині площею 70,7 квадратного метра;

квартира у Києві площею 106,9 квадратного метра;

нежитлове приміщення у Стрию площею 140,4 квадратного метра;

4 нежитлові приміщення у Стрию площею понад 5 тисяч квадратних метрів, які належать йому на правах спільної власності разом з Романом та Юрієм Старовецькими;

4 земельні ділянки – 2 з них розміщуються у селі Довге Стрийського району й 1 – у селі Лисовичі Стрийського району.

Також Білас має колекцію годинників відомих марок – Breguet, A.Lange&Sohne, Corum, та Baume & Mercier. Окрім цього, депутат задекларував набір ювелірних прикрас – підвіску та каблучку, які оздоблені коштовним камінням.

Згідно з декларацією, в автопарку народного обранця є лише авто Lexus LX570 2016 року випуску та квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.

На рахунках у банках Білас зберігає понад 4 мільйони гривень, а готівкою – 1,3 мільйона доларів та 26 мільйонів гривень.

Цікаво Криптовалюти на 57 мільйонів: директор Стрийського лісгоспу подав декларацію

Дружина депутата Лідія Білас у 2020 році заробила майже 3 мільйони гривень. Дохід вона отримала від продажу цінних паперів та корпоративних прав. У власності Лідії Білас є також чимало нерухомості:

квартира у Моршині площею 99,2 квадратного метра;

будинок у Моршині площею 269,2 квадратного метра;

будинок у селі Нижня Рожанка площею 199,7 квадратного метра;

квартира у Києві площею 76,5 квадратного метра;

земельні ділянки – 2 з них площею 1517 квадратних метрів розташовані у Моршині, 1 ділянка площею 513 квадратних метрів – у селі Нижня Рожанка, ще одна – у селі Воля-Задеревецька та найбільша ділянка площею 20 тисяч квадратних метрів – у селі Крукеничі Яворівського району.

Як і в чоловіка, у Лідії Білас є колекція коштовних годинників та прикрас. Зокрема, вона володіє 6 годинниками відомих марок – Hublot, Corum, Breitling, Zancan та Zenit. Також, згідно з декларацією, дружина народного обранця має кілька наборів ювелірних прикрас, оздоблених коштовним камінням, та 4 шуби.

У власності Лідії Білас перебувають автівки Porshe Macan 2015 року випуску та BMW Z4 2012 року випуску. Також вона має квадроцикл Outlander Max XTP 1000REFI TB.

На рахунку в банку дружина депутата зберігає понад 7 мільйонів гривень, а готівкою – 500 тисяч доларів та понад 450 тисяч гривень.



Всеволод Білас / Фото Politeka

До теми 1-річний син Козловського став власником медцентру у Львові, – ЗМІ

Григорій Козловський ("Європейська Солідарність")

Перше місце у рейтингу найзаможніших депутатів ЛОР посів депутат облради від фракції "Європейська Солідарність", відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. Згідно з декларацією за 2020 рік, сукупний дохід народного обранця у 2020 році сягнув майже 37 мільйонів гривень:

майже 6,5 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;

понад 15 мільйонів гривень – зарплата за основним місцем роботи у компанії "ВТФ";

майже 15 мільйонів гривень – оплата праці за сумісництвом у фірмі "МІТГ";

90 тисяч гривень депутат отримав у холдингу "Гранд Готель";

понад 58 тисяч гривень – у компанії "Королівська пивоварня".

Згідно з декларацією, Козловський не має так багато нерухомості, як у депутатів ЛОР, що опинились нижче від нього у рейтингу. Депутат володіє:

квартирою у Львові площею 131 квадратний метр;

земельною ділянкою у Винниках площею тисяча квадратних метрів.

У розпорядженні Козловського також є 7 земельних ділянок у селі Підберізці загальною площею понад 43 тисячі квадратних метрів, які він орендує.

Народний обранець зберігає свої заощадження у готівці – понад 2 мільйони доларів, понад 1,5 мільйона євро та майже 39 мільйонів гривень. Рахунків у банках він не має.

Зауважте Найбільше серед всіх нардепів: скільки готівки задекларував Порошенко

Також Козловський володіє кількома авто:

Skoda Kodiaq 2018 року випуску;

Mercedes-Benz GL 550 2008 року випуску;

Mercedes-Benz VITO 2007 року випуску;

2 причепи Niewiadow 2008 року випуску.

Згідно з декларацією, більшою частиною майна родини депутата володіють його дружина та діти. Дружина народного обранця, співачка Юлія Козловська, з якою вони перебувають у шлюбі з 2018 року, задекларувала у 2020 році понад 7,5 мільйона гривень доходу.

Також їй належать кілька квартир та земельних ділянок:

2 квартири у Львові площами 62 квадратних метри кожна;

2 нежитлові приміщення у Львові площею понад 1,22 тисячі квадратних метрів;

земельна ділянка у Львові площею 520 квадратних метрів;

будинок у Підберізцях площею 288 квадратних метрів;

земельна ділянка у Підберізцях площею 968 квадратних метрів.

Їздить Юлія Козловська на автівці Porsche Macan 2015 року випуску. Як і депутат, вона воліє зберігати гроші у готівці – 250 тисяч доларів, 210 тисяч євро та 3,7 мільйона гривень.

Діти Козловського також володіють чималою кількістю нерухомості:

Старша донька депутата Юліана Козловська є власницею 2 будинків у Винниках загальною площею 798 квадратних метрів, будинку у Підберізцях площею 299,9 квадратного метра та будинку у Нижній Рожанці площею 85 квадратних метрів.

є власницею 2 будинків у Винниках загальною площею 798 квадратних метрів, будинку у Підберізцях площею 299,9 квадратного метра та будинку у Нижній Рожанці площею 85 квадратних метрів. У Львові вона має 4 квартири загальною площею 543 квадратних метри та низку нежитлових приміщень площею понад 4,48 тисячі квадратного метра.

Також Юліані Козловській належать машиномісце та квартира у Києві площею 131 квадратний метр.

Окрім цього, старша донька депутата володіє 3 земельними ділянками у Винниках загальною площею понад 11,47 тисячі квадратного метра.

Молодша донька бізнесмена Діана Козловська є власницею 3 земельних ділянок площею понад 20,73 тисячі квадратного метра та 2 будинки площею 1100 квадратних метрів у Підберізцях.

є власницею 3 земельних ділянок площею понад 20,73 тисячі квадратного метра та 2 будинки площею 1100 квадратних метрів у Підберізцях. Окрім цього, вона володіє земельною ділянкою площею 398 квадратних метрів, нежитловою будівлею площею 1,7 тисячі квадратного метра та 2 квартирами площею 258 квадратних метрів у Львові.

Також у 2020 році Козловський витратив понад 2 мільйони гривень на оплату за навчання в Австрії, де, ймовірно, здобувають освіту обидві його дочки.

Цікаво! Григорій Козловський входить до складу фракції "Європейська Солідарність". Він – депутат Львівської облради VIII скликання. З 2009 року Козловський є президентом та власником ФК "Рух".



Григорій Козловський / Фото "Інтерв'ю з України"