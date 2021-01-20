Елітне шампанське та одяг: за добу митники вилучили майже тонну контрабанди – фото
Протягом доби працівники Галицької митниці вилучили майже тонну контрабандних товарів, серед яких були елітне шампанське, дорогий одяг, накидки на дивани та крісла тощо. Усю контрабанду вилучили, а справи скерують до суду.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Що саме вилучили митники
Через пункт пропуску Краківець – Корчова українець намагався ввезти 33 пляшки французького шампанського. Алкоголь знайшли під час поглибленого огляду в салоні його автівки.
Дивіться фото шампанського, яке вилучили митники / Фото Галицької митниці
Інший чоловік, також громадянин України, намагався ввезти понад 50 одиниць одягу. Він заховав шкіряні куртки Сabrini та джинсовий одяг Levi Strauss в салоні свого авто серед особистих речей. Вартість контрабанди становить близько 130 тисяч гривень, що значно перевищує норму ввезення товарів без сплати митних платежів.
Дивіться фото одягу, який вилучили митники / Фото Галицької митниці
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У пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне українець намагався незаконно ввезти майже 80 одиниць текстильних накидок для диванів та крісел. Товар вартістю майже 140 тисяч гривень митники виявили у багажному відділенні мікроавтобуса.
Дивіться фото товарів, які вилучили митники / Фото Галицької митниці
Яке покарання очікує на контрабандистів
В усіх випадках контрабандисти намагались перевезти товари смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Співробітники Галицької митниці склали на порушників протоколи про порушення митних правил.
Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскацію цих товарів. Усю контрабанду вилучили. Митники скерують справи до суду.
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