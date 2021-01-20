Протягом доби працівники Галицької митниці вилучили майже тонну контрабандних товарів, серед яких були елітне шампанське, дорогий одяг, накидки на дивани та крісла тощо. Усю контрабанду вилучили, а справи скерують до суду.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Що саме вилучили митники

Через пункт пропуску Краківець – Корчова українець намагався ввезти 33 пляшки французького шампанського. Алкоголь знайшли під час поглибленого огляду в салоні його автівки.

Зверніть увагу! Повнолітнім дозволено перевозити через кордон не більше 5 літрів пива, 2 літрів вина та 1 літра міцних алкогольних напоїв.

Дивіться фото шампанського, яке вилучили митники / Фото Галицької митниці

Інший чоловік, також громадянин України, намагався ввезти понад 50 одиниць одягу. Він заховав шкіряні куртки Сabrini та джинсовий одяг Levi Strauss в салоні свого авто серед особистих речей. Вартість контрабанди становить близько 130 тисяч гривень, що значно перевищує норму ввезення товарів без сплати митних платежів.

Дивіться фото одягу, який вилучили митники / Фото Галицької митниці

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У пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне українець намагався незаконно ввезти майже 80 одиниць текстильних накидок для диванів та крісел. Товар вартістю майже 140 тисяч гривень митники виявили у багажному відділенні мікроавтобуса.

Дивіться фото товарів, які вилучили митники / Фото Галицької митниці

Яке покарання очікує на контрабандистів

В усіх випадках контрабандисти намагались перевезти товари смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Співробітники Галицької митниці склали на порушників протоколи про порушення митних правил.

Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскацію цих товарів. Усю контрабанду вилучили. Митники скерують справи до суду.