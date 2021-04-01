"Епіцентр" у Львові працює попри заборону мерії

Джерело:ZAXID.NET
Через порушення карантину міська комісія ТЕБ та НС 30 березня вирішила зачинити "Епіцентр", що розташований на вулиці Хмельницького у Львові. Проте він продовжує працювати попри усі заборони.
Згідно з карантинними обмеженнями, будівельні магазини можуть працювати лише на видачу замовлень. Проте навіть після заборони в "Епіцентр" продовжують пускати покупців.
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У "Епіцентр", що розташований на вулиці Богдана Хмельницького, приїхали правоохоронці. Вони відреагували на виклик львів'янки, яка близько 10:30 зателефонувала у поліцію, через те, що гіпермаркет працював попри заборону мерії.
Жінка розповіла, що заклад продовжує обслуговувати клієнтів. Їй самій вдалось сьогодні зробити там покупки. Львів'янка показала правоохоронцям відповідний чек. За словами жінки, її пустили усередину, де вона змогла обрати необхідні товари. Проте, коли працівники "Епіцентру" побачили патрульних, то зачинили двері гіпермаркету зсередини.
У поліції підтвердили інформацію про цей інцидент. Патрульні викликали на місце слідчих, які надалі займатимуться цією справою.Цікаво! Мінімальний штраф за порушення карантину в України становить 17 тисяч гривень.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу