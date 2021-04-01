"Епіцентр" у Львові працює попри заборону мерії

Через порушення карантину міська комісія ТЕБ та НС 30 березня вирішила зачинити "Епіцентр", що розташований на вулиці Хмельницького у Львові. Проте він продовжує працювати попри усі заборони.

Згідно з карантинними обмеженнями, будівельні магазини можуть працювати лише на видачу замовлень. Проте навіть після заборони в "Епіцентр" продовжують пускати покупців.

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В "Епіцентр" навідались правоохоронці

У "Епіцентр", що розташований на вулиці Богдана Хмельницького, приїхали правоохоронці. Вони відреагували на виклик львів'янки, яка близько 10:30 зателефонувала у поліцію, через те, що гіпермаркет працював попри заборону мерії.

Жінка розповіла, що заклад продовжує обслуговувати клієнтів. Їй самій вдалось сьогодні зробити там покупки. Львів'янка показала правоохоронцям відповідний чек. За словами жінки, її пустили усередину, де вона змогла обрати необхідні товари. Проте, коли працівники "Епіцентру" побачили патрульних, то зачинили двері гіпермаркету зсередини.

У поліції підтвердили інформацію про цей інцидент. Патрульні викликали на місце слідчих, які надалі займатимуться цією справою.

Мінімальний штраф за порушення карантину в України становить 17 тисяч гривень.

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Коротко про локдаун у Львові

Через складну ситуацію з коронавірусом локдаун у Львові продовжили до 12 квітня.

Також міська комісія ТЕБ та НС ввела додаткові карантинні обмеження.

Зокрема, заклади громадського харчування, непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на виніс чи за попереднім замовленням.

Своєю чергою, непродовольчі й змішані ринки зачинять.

Увесь громадський транспорт працюватиме в режимі спецперевезень – до закінчення локдауну скасували пільги на проїзд.

У дитячих садочках працюватимуть чергові групи, куди батьки можуть привести своїх дітей за потреби.

Львівські школярі, своєю чергою, продовжать навчатися дистанційно.

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Також у Львові заборонили проведення будь-яких масових заходів.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу