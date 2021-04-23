У Львові 22 квітня повідомили про замінування двох ТРЦ – Forum та King Cross Leopolis. На щастя, інформація виявилась хибною, проте з ТРЦ евакуювали 2 тисячі людей.

Перше повідомлення надійшло близько 18:00, а друге – о 18:20. Наразі правоохоронці встановлюють людей, причетних до фейкового замінування. До теми На Сумському ринку в центрі Харкова шукали вибухівку: евакуювали кілька сотень осіб У Львові "замінували" ТРЦ Forum та King Cross Leopolis Близько 18:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Forum Lviv, що розташований на вулиці Під Дубом.

На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, патрульні, слідчо-оперативна група, кінолог та співробітники інших підрозділів поліції.

Трохи згодом, о 18.20 до поліції надійшло повідомлення від дирекції ТРЦ King Cross Leopolis, що розташований у селі Сокільники неподалік Львова.

Заявник розповів, що на електронну адресу ТРЦ надійшло повідомлення про замінування.

На місці події працювали слідчі, вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

Повідомили про замінування ТРЦ Forum та King Cross Leopolis / Фото поліції Львівщини Цікаво Підозріла коробка в центрі Одесі: всередині виявили муляж вибухівки та бойову гранату З ТРЦ евакуювали 2 тисячі людей Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію обох ТРЦ. Поліцейські евакуювали працівників та відвідувачів закладів. Усього з обох ТРЦ вивели близько 2 тисячі людей. Інформація про замінування виявилась хибною. Правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Невдовзі слідчі відкриють кримінальні провадження. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити людей, які надали неправдиві повідомлення про замінування.

З ТРЦ евакуювали 2 тисячі людей / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини