У Львові 18 лютого невідомий повідомив про замінування приватної школи. З освітнього закладу евакуювали 300 людей, але вибухівки так і не знайшли.

Інцидент трапився близько 11:00. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто саме повідомив про фейкове замінування школи. Цікаво Дали 2 роки за ґратами: суд виніс вирок псевдомінувальнику вокзалу у Львові Як правоохоронці шукали у школі вибухівку Близько 11:00 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування однієї зі шкіл на вулиці Угорській.

На місце події негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.

З будівлі евакуювали близько 300 людей.

Правоохоронці обстежили приміщення школи та прилеглу територію.

Проте вони не знайшли ніяких вибухонебезпечних предметів.

Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Дивіться фото, як правоохоронці шукали вибухівку / Фото поліції Львівщини