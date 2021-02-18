Евакуювали 300 людей: у Львові повідомили про замінування приватної школи – фото

18 лютого 2021 , 15:47
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 18 лютого невідомий повідомив про замінування приватної школи. З освітнього закладу евакуювали 300 людей, але вибухівки так і не знайшли.

Інцидент трапився близько 11:00. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто саме повідомив про фейкове замінування школи.

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Як правоохоронці шукали у школі вибухівку

  • Близько 11:00 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування однієї зі шкіл на вулиці Угорській.
  • На місце події негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • З будівлі евакуювали близько 300 людей.
  • Правоохоронці обстежили приміщення школи та прилеглу територію.
  • Проте вони не знайшли ніяких вибухонебезпечних предметів.
  • Наразі правоохоронці проводять розслідування для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.
  • Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Дивіться фото, як правоохоронці шукали вибухівку / Фото поліції Львівщини