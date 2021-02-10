Мер Львова Андрій Садовий закликав мобілізувати усі ресурси для боротьби із заметами у місті. Синоптики прогнозують, що 11 та 12 лютого буде ще більше сніжити, тому на засіданні штабу з боротьби з наслідками негоди обговорили кілька пропозицій, які допоможуть послабити стихію.

Засідання штабу з боротьби із наслідками негоди відбулось 10 лютого. На засіданні обговорили проблеми, з якими Львів може зіштовхнутись 11 та 12 лютого через сильні снігопади.

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У Львові ще більше сніжитиме

Садовий розповів, що Львів вже 4 день перебуває в екстремальній ситуації, адже протягом цього часу випало 120% місячної норми опадів.

На наступні 2 дні прогнозують сніг ще у більшій кількості. Такі опади – це велике навантаження для міста. Зараз важливо проаналізувати те, що ми мали в попередні дні, та готуватись, мобілізувати всі наші ресурси,

– зазначив мер.

Міський голова додав, що всі підприємства Львова, які мають техніку, "повинні проявити солідарність та долучитись до прибирання міста". Відтак Садовий доручив заступнику мера з містобудування Любомирові Зубачу, заступниці мера з питань ЖКГ Ірині Маруняк та керівникам районів пропрацювати з усіма будкомпаніями щодо залучення їх ресурсів до очищення Львова від снігу.

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Садовий попросив евакуювати автівки, які заважають проїхати

Мер Львова зазначив, що якщо мороз буде продовжуватись впродовж наступних 10 днів, то весь сніг, який лежатиме на вулицях міста потрібно буде кудись вивезти. Також у Львові повинні бути нормальні можливості для проїзду громадського транспорту. Тому Садовий звернувся до правоохоронців.

Відтак маю велике прохання до працівників правоохоронних органів – евакуйовувати автомобілі, які залишають в поворотах, на вузьких вулицях, чим не дають можливості снігоочисній техніці працювати. Потрібно до цього процесу залучити всі евакуатори. Треба карати тих, хто просто по-хамськи поводиться в цей час,

– сказав мер.

Що ще обговорили на засідання штабу

Садовий на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що у зв'язку з погіршенням погодних умов у Львові діятимуть такі нововведення:

Школи самостійно прийматимуть рішення щодо навчання 11 та 12 лютого. Раніше мер заявляв, що школи у ці дні будуть відчинені, тож якщо діти хочуть бути присутніми на уроках, то вони можуть це зробити.

На період негоди фурам заборонять в'їзд у місто. Пропускатимуть лише тих, хто везе критично необхідні речі.

Також роботодавців попросили до кінця тижня перевести своїх працівників на дистанційну роботу, щоб розвантажити дороги.

Управління соцзахисту повинне подбати про людей, у яких немає житла. За словами Садового, "ніхто не повинен залишитись на вулиці у таку погоду".

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Дивіться фото засідання штабу з боротьби з наслідками негоди / Фото Андрія Садового