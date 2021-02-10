Правоохоронці евакуюватимуть автівки: Садовий розповів, як у Львові боротимуться з негодою

Джерело:Львівська міськрада
Мер Львова Андрій Садовий закликав мобілізувати усі ресурси для боротьби із заметами у місті. Синоптики прогнозують, що 11 та 12 лютого буде ще більше сніжити, тому на засіданні штабу з боротьби з наслідками негоди обговорили кілька пропозицій, які допоможуть послабити стихію.
Засідання штабу з боротьби із наслідками негоди відбулось 10 лютого. На засіданні обговорили проблеми, з якими Львів може зіштовхнутись 11 та 12 лютого через сильні снігопади.
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Садовий розповів, що Львів вже 4 день перебуває в екстремальній ситуації, адже протягом цього часу випало 120% місячної норми опадів.
На наступні 2 дні прогнозують сніг ще у більшій кількості. Такі опади – це велике навантаження для міста. Зараз важливо проаналізувати те, що ми мали в попередні дні, та готуватись, мобілізувати всі наші ресурси,
– зазначив мер.
Міський голова додав, що всі підприємства Львова, які мають техніку, "повинні проявити солідарність та долучитись до прибирання міста". Відтак Садовий доручив заступнику мера з містобудування Любомирові Зубачу, заступниці мера з питань ЖКГ Ірині Маруняк та керівникам районів пропрацювати з усіма будкомпаніями щодо залучення їх ресурсів до очищення Львова від снігу.
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Мер Львова зазначив, що якщо мороз буде продовжуватись впродовж наступних 10 днів, то весь сніг, який лежатиме на вулицях міста потрібно буде кудись вивезти. Також у Львові повинні бути нормальні можливості для проїзду громадського транспорту. Тому Садовий звернувся до правоохоронців.
Відтак маю велике прохання до працівників правоохоронних органів – евакуйовувати автомобілі, які залишають в поворотах, на вузьких вулицях, чим не дають можливості снігоочисній техніці працювати. Потрібно до цього процесу залучити всі евакуатори. Треба карати тих, хто просто по-хамськи поводиться в цей час,
– сказав мер.
Садовий на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що у зв'язку з погіршенням погодних умов у Львові діятимуть такі нововведення:
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Дивіться фото засідання штабу з боротьби з наслідками негоди / Фото Андрія Садового